2 mujeres frustran un asalto en una carnicería de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en que un hombre con casco de motociclista ingresa a una carnicería, en la que se encontraban dos mujeres, a las que amenaza con una pistola y después opta por brincarse el mueble que donde atienden a los clientes. Los hechos ocurrieron en la colonia Albania Alta, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Una vez que se salta, comienza a golpear a una de ellas; sin embargo, las dos mujeres se unieron para frustrar el asalto, ya que no se quedan quietas y respondieron con golpes también, por lo que al verse acorralado, decide volver a saltarse la mesa, pero una de las vendedoras vestida con camiseta azul, toma uno de los cuchillos con los que corta la carne con el que comienza a golpearlo en la pierna izquierda, aunque el asaltante finalmente logró escapar.

Luego de que el sujeto logra escapar del local de carne, una de ellas con camiseta blanca decide seguirlo, mientras que la otra mujer se mantiene en el local intentando hacer una llamada por celular. Las dos féminas gritan en diversas ocasiones "auxiliio" y "ayuda", además de que algunos de los productos de su tienda cayeron al suelo durante el forcejeo.

No mames que valientes pic.twitter.com/qVnETQQUq5 — Tu Boing Favorito (@MameShitPst) May 4, 2025

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales?

La noticia que fue dada a conocer por un medio local de ese estado, suscitó diversas reacciones por parte de algunos usuarios de internet, quienes destacaron la valentía de las mujeres, aunque también señalan el riesgo al que se expusieron por intentar defenderse del asaltante.

"Lo primero que me nace decir es que por dinero no podés poner tu vida en el juego, esta vez te salió bien. Por otra parte, no podés defenderte teniendo consideración de la persona, si tu vida o la de tus seres queridos está en riesgo la vas a defender a toda costa", indicó uno de los usuarios, mientras otros indicaron:

"La señora no tenía maldad, porque era para dejarle esa pierna como un colador", "Se nota que estaban asustadas, pudieron encajarle el cuchillo en la cuenca del ojo", "Más que valor, yo creo la gente comienza a estar hasta la madre de estas lacras y hacer justicia por mano propia", "Parece mentira, pero la mujer tiende a ser más reaccionaria en situaciones donde corre peligro su vida. He visto infinidad de videos de CCTV donde las mujeres terminan enfrentándose a los maleantes y estos tienden a huir quizás por la sorpresa de la reacción del 'sexo débil'", son otros de los comentarios que suscitó este clip compartido en X, antes Twitter.