¿De qué está hecho el queso de puerco y cómo se hace? Profeco te responde

Su consumo es bajo de entre los embutidos que más gustan a los mexicanos y mexicanas, sin embargo, se consideró como objeto de análisis para este mes de mayo en la Revista del Consumidor, lanzada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como cada mes. El queso de puerco, en efecto, tiene cerdo, pero también conservadores y otros aditivos, como fosfatos y nitritos.

El que se revele que es de los menos consumidos, no quiere decir que no se consuma en nuestro país, y en el afán de que su porcentaje de consumo aumente, la Profeco lanzó en su edición mensual de la Revista del Consumidor, no sólo lo que es el queso de puerco, de qué está hecho, sino también en lo que debes fijarte a la hora de comprarlo, para que no te den "gato por liebre".

Aunque las salchichas y los jamones sean más consumidos a nivel mundial, de acuerdo a datos del Consejo Mexicano de la Carne, que ponen a México como el treceavo país en consumo de carne, el queso de puerco aparece entre lo que se consume en territorio nacional y Profeco le da su lugar.

¿De qué está hecho el queso de puerco?

De acuerdo a lo publicado en la Revista del Consumidor por Profeco, el queso de puerco es un producto alimenticio, cocido y prensado "cuyos ingredientes principales son partes carnosas adiposas y cutáneas del cerdo, principalmente de la cabeza, curadas y picadas en trozos pequeños a las que se les añade sal".

Si te preguntas que es eso de "partes carnosas curadas", la misma Profeco explica que el curado de queso de puerco se efectúa sometiendo las partes de la cabeza y demás carne y cueros en salmuera preparada "con una mezcla de cloruro de sodio, nitritos, azúcares, condimentos, saborizantes y conservadores, en cantidades permitidas por la Secretaría de Salud, enfriando la carne antes de curada, de 0 a 7°C por tiempo variable a criterio del productor".

Citando los datos del Consejo Mexicano de la Carne, México ocupa el lugar número 13 a nivel mundial en el consumo de carne, con un promedio anual de 65 kilogramos por persona. El consumo anual por persona —indican esas cifras— en referencia a productos cárnicos procesados, es de 8.6 kilogramos, siendo las salchichas y los jamones los de mayor demanda con el 90 por ciento del consumo de carnes frías, seguidos de tocino, chorizo, longaniza, mortadela y queso de puerco.

¿Cómo se hace el queso de puerco?

En la Revista del Consumidor se enlista el proceso de elaboración del queso de puerco, para que no te quede ninguna duda sobre cómo se elabora:

Lavado. Para garantizar la higiene, los cárnicos se someten a un lavado. Cocción. Los cárnicos se cuecen por, al menos, 20 minutos. Separación. Se separan los huesos de la carne y del líquido. Molienda. La carne se muele. Mezclado. Se mezclan los cárnicos cocidos con los condimentos y los caldos. Moldeado o embutido. Se moldea o embute, procurando no introducir aire en la funda del embutido. Envasado. Se coloca en el envase final.

Por la cantidad de sales que tiene el queso de puerco, se recomienda que su consumo sea moderado. "El alto consumo de sodio, azúcar y grasas saturadas se asocia con enfermedades del corazón, lo que provoca miles de muertes al año. El sistema de etiquetado frontal permite identificar de manera rápida los productos que dañan la salud del corazón. Su consumo en exceso está relacionado con el aumento en la presión arterial, así como con el riesgo de enfermedades cardiovasculares", informan en la Revista del Consumidor.

Profeco hace énfasis en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un consumo inferior a 2 gramos de sodio al día, equivalentes a 5 gramos de sal, aunque en México, se consume cerca del doble de dicha sugerencia. El queso de puerco es muy rico, sin embargo, es necesario consumirlo con moderación.