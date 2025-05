Clara Brugada elegirá adecuadamente a las personas que confirmen su gabinete: Legisladores de Morena CDMX

Legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México confiaron en que la jefa de gobierno, Clara Brugada elegirá de manera adecuada a quien o quienes formarán parte de su gabinete durante su administración.

Lo anterior, después de que este fin de semana se filtrará un oficio donde el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón presentó su renuncia, la cual surtiría efecto a partir de mañana 5 de mayo.

“Nosotros tenemos absoluta confianza en la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ella tiene el derecho y la legitimidad de construir su equipo de trabajo, sea quien sea. Un total de 2 millones 800 mil habitantes de la ciudad, votamos por ella y le depositamos la confianza para que construya el equipo con el que se va a transformar la ciudad, así que refrendar todo nuestro respaldo de la bancada a la Jefa de Gobierno y a la construcción de su equipo de trabajo”, señaló el vocero y legislador morenista, Paulo García.

Al cuestionar, durante su conferencia dominical denominada “La Chilanguera”, sobre la posible llegada del exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba para dirigir este organismo en materia de transporte público, la vicecoordinador de Morena, Brenda Ruíz dijo desconocer esta noticia y pidió esperar a que las autoridades capitalinas informen de manera oficial sobre el tema.

Brenda Ruíz dijo desconocer la posible renuncia de Guillermo Calder{on dle Metro, y pidió esperar a que las autoridades capitalinas informen de manera oficial sobre el tema. Foto: Cinthya Stettin

Clara Brugada habló sobre la presunta renuncia de Guillermo Calderón

No obstante, manifestó que “el maestro, Adrián Ruvalcaba es un extraordinario funcionario público y haría un gran papel”. Puntualizó que “no creo que (Guillermo Calderón) se vaya en medio de este tema de los pinchazos” a usuarios, aunque, si se confirma “él tendrá sus razones”.

“Es una filtración. No tenemos información oficial. Mañana seguramente tendremos alguna noticia para saber si es cierta o no esta filtración… pero de lo que no tenemos la menor duda es de que en caso de ser cierta, la jefa de gobierno optará por el mejor perfil para mejorar y dar el mejor servicio posible a las y los usuarios de este transporte”, concluyó.