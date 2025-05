¿A qué hora abren el Metro y el Metrobús el 5 de mayo?

Mayo está lleno de celebraciones por las que los usuarios se preguntan no sólo si hay descanso obligatorio o estipulado así en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al ser varios días de celebraciones y conmemoraciones a lo largo del mes, también se cuestionan si habrá algún horario especial en servicios de transporte colectivo como el Metro o el Metrobús.

El día más próximo de celebraciones en mayo es el 5, fecha en la que se conmemora un aniversario más de la Batalla de Puebla. Ante ello, te compartimos el horario que tendrán tanto el Metro como el Metrobús y si aplica el horario de días festivos para que, si tienes que trabajar y utilizar estos transportes para llegar a tiempo a tu destino, tomes tus precauciones.

Cuartoscuro

¿Cuál es el horario del Metro y Metrobús para el 5 de mayo?

El horario que tiene el Metro para este 5 de mayo es el de un horario normal, pues el 5 de mayo no se considera feriado o de descanso obligatorio, al menos no por parte de la LFT. El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, en lo que significa una de las gestas más importantes del Ejército de México ante tropas extranjeras, sin embargo, la fecha no se considera dentro de los días que dan descanso obligatorio a los trabajadores del sector formal en nuestro país.

El servicio comienza a las 05:00 horas y termina a las 00:00 horas como está marcado en días que van de lunes a viernes en la Ciudad de México y en el reglamento del STC Metro.

El caso del Metrobús es el mismo, pues para este 5 de mayo no habrá horario especial, por lo que el servicio comienza a las 04:30 horas y termina a las 00:00 horas.

Cuartoscuro

¿Por qué no se considera al 5 de mayo como un día de descanso obligatorio?

Esa es una de las preguntas que se hacen millones de mexicanos y mexicanas, dada la relevancia de lo sucedido el 5 de mayo en la historia de nuestro país. El 5 de mayo se gestó una de las batallas más heroicas por parte del Ejército del Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza.

Su ejército era en número muy dispar a las tropas de Napoleón III y aún con ello, logró derrotarlas en aquella batalla ocurrida en Puebla.