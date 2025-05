Vivian de la Torre filtra VIDEO inédito junto a Valeria Márquez y le dedica emotivo mensaje: “Solo tú y yo”

Vivian de la Torre, quien está vinculada con el asesinato de su amiga, Valeria Márquez, acaparó la atención en plataformas digitales gracias a las últimas publicaciones que realizó en su perfil de Facebook, en las cuales, difundió una serie de videos inéditos junto a la fallecida influencer, a quien también le dedicó algunos emotivos textos en los que dejó de manifiesto la cercanía de su relación, además, aprovechó para defender su inocencia en este mediático caso.

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió la tarde del pasado martes 13 de mayo cuando la joven fue baleada al interior de su negocio, una estética ubicada en la colonia Real del Carmen de Zapopan, Jalisco y dicho crimen se exhibió completamente en vivo a través de TikTok pues la joven se encontraba realizando una transmisión con sus seguidores.

Vivian de la Torre (derecha) se ha mostrado confiada en que las autoridades podrán comprobar su inocencia en el asesinato de Valeria Márquez (izquierda).

Cabe mencionar que, Vivian de la Torre fue vinculada con estos hechos debido a que durante la referida transmisión le indicó a Valeria Márquez que no se moviera de su local debido a que le había enviado un regaló y un mensajero estaba a punto de llegar a entregárselo, no obstante, en lugar del presente el sujeto en cuestión habría llegado a cometer el ataque armado en el que la joven de 23 años perdió la vida, no obstante, esto solo es una teoría pues la Fiscalía de Jalisco no ha podido comprobar cómo ocurrieron los hechos realmente, pero esto poco le importó a la opinión pública y la también influencer se convirtió en una de las principales enemigas públicas en plataformas digitales.

Vivian de la Torre le dedica emotivos mensajes a Valeria Márquez

Como se dijo antes, tras el asesinato de Valeria Márquez, Vivian de la Torre se convirtió en blanco de todo tipo de críticas y hasta recibió fuertes amenazas, por lo que la joven abandonó sus redes sociales durante unos días, sin embargo, recientemente volvió a usar su perfil de Facebook para pedir un alto a los ataques en su contra y adelantó que podría proceder legalmente contra quién la siga difamando, además, ha aprovechado para defender su inocencia y le ha dedicado distintos mensajes a su fallecida amiga.

“Mi doble por siempre y para siempre. Solo tú y yo sabíamos lo que nos queríamos y que la envidia nunca estuvo” fue el texto que Vivian de la Torre escribió para acompañar un breve video donde apareció bailando con Valeria Márquez y tal como ha ocurrido con sus anteriores post realizados, la caja de comentarios se llenó con todo tipo de posturas al respecto.

Para finalizar, se reitera que la Fiscalía de Jalisco todavía no ha reportado la detención de alguna persona relacionada con el asesinato de Valeria Márquez y según la información difundida por el periodista de investigación, Fabián Pasos, Vivian de la Torre ya declaró ante las instancias correspondientes y se ha mostrado más que colaborativa en todo momento, incluso, señaló que la joven influencer le indicó al personal de la Fiscalía cuál era la contraseña del teléfono de su amiga para que pudieran investigar a fondo sus conversaciones y así poder esclarecer el caso a la brevedad.