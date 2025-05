TEPJF repudia campaña anti voto para las Elecciones del domingo 1 de junio

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, calificó de antidemocrático el llamado a no votar en las elecciones de este 1 de junio.

Tras participar en la Misión de Observación Electoral, encabezada por excanciller chileno, Heraldo Muñoz, la magistrada aseveró que un verdadero demócrata es quien promueve el voto como un derecho ciudadano y advirtió que cualquier esfuerzo por bloquear su libre ejercicio es contrario a la vocación de la democracia.

Afirmó que el Tribunal cumplirá con su mandato constitucional de defender los derechos político-electorales de la ciudadanía frente a cualquier esfuerzo por denostarlos.

“Aquí no hay dudas, no hay encrucijadas, ya que el único camino es lo que la Constitución ordena”, aseveró.

A su mensaje se sumó el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, quien en un foro diferente hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer el derecho al voto.

“Si la ciudadanía no elige a las personas juzgadoras, ¿quién lo hará? No votar no contribuye en nada a la democracia”, alertó.