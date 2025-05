Presidenta Claudia Sheinbaum: "A votar todos el domingo"

A votar todos el domingo, fue el mensaje inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de ayer, justo a dos días de que se celebren las primeras elecciones en la historia nacional para definir al Poder Judicial en México.

La mandataria pronostica una amplia participación para elegir a jueces y juezas, ministros y ministras, así como magistrados y magistradas.

“Y ya el domingo, yo estoy segura que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección al Poder Judicial y que se va a ver la participación, una elección pacífica, va a ser un gran día para México; es a casi un año, a un día de un año de la elección de 2024”, dijo.

Sheinbaum enfatizó que las y los mexicanos son libres de participar o no en esta jornada electoral; sin embargo, el debate está con aquellos que llaman a no votar, siendo los mismos que dicen que México no es un país democrático.

“México es libre, y las y los mexicanos pueden decidir participar en la elección. Nuestro debate es con aquellos que llaman a ‘no votar’, no porque no tengan derecho a llamar a no votar, tienen derecho a llamar a ‘no votar’, sino porque son aquellos que dicen que ‘México no es democrático’.

“¿Cómo le puedes decir a un movimiento que llegó a la Presidencia con el pueblo de México que ‘llamar a elegir al Poder Judicial es antidemocrático’? Es una contradicción en sí mismo”, cuestionó.

OEA se reúne con Segob

En tanto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Heraldo Muñoz, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Los observadores también presenciaron el quinto Simulacro del sistema de Escrutinio y Cómputo, que se utilizará a partir del 1 de junio a las 18:00 horas en los 300 Consejos Distritales.

Asimismo, dialogaron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y con representantes del cuerpo diplomático acreditado en México.

