"Los papás quieren dinero", exnovia de Alex Marín rompe el silencio y revela la "verdadera" razón de la detención

Alex Marín, creador de contenido para adultos, fue imputado por los delitos de trata de personas, luego de que recibiera denuncias sobre mantener relaciones sexuales con una menor de edad, a quien posteriormente intentó involucrar en su creación de contenido explícito para sus plataformas.

Ahora, Yamileth Ramírez, una de sus exparejas, ha roto el silencio sobre su detención en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 30 de mayo. Según la influencer, los denunciantes de Alex Marín, los padres de la menor de edad, buscan recibir dinero por parte del actor, pese a que el detenido "no tiene dinero".

"Crees que los papás no quieren dinero? Alex no tiene dinero, qué buscan, nada. Porque a mí me debe un millón de pesos, a Mía le debe más, a Giselle como 2 (millones) creo. Hace poquito me pidió dinero prestado, le dijo no, no tengo", reveló durante una transmisión en vivo.