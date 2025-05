Acordeones personales si por los 51 votos a emitir: INE

Consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, confirmaron que las y los ciudadanos podrán llevar a la casilla notas personales o acordeones para emitir sus votos en la elección de integrantes del Poder Judicial Federal y local.

En conferencia de prensa, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei señaló que por el número de votos a emitir, las y los ciudadanos podrán llevar acordeones, para guiarse y recordar a las y los candidatos.

En algunos estados, las y los ciudadanos tendrán que emitir 51 votos, es decir, 39 federales y 12 locales.

“Tenemos 39 votos para elegir a nivel federal y 12 a nivel local, lo que significa que votaremos 51 veces en las boletas que se nos entreguen (...) Al ser esta cantidad de votos, por supuesto que podemos llevar nuestras propias notas. No permitamos que nadie nos diga por quién votar, eso no lo podemos permitir, pero tampoco nos tratemos como gente que porque recibe una boleta, un acordeón, ciegamente obedecerá lo que diga ese acordeón”, afirmó.

En la inauguración de la Macrosala de Prensa del INE para la Elección del Poder Judicial 2025, Guadalupe Taddei hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de las notas y el derecho al voto.

Por su parte, el consejero electoral Uuc-kib Espadas expuso que las y los ciudadanos podrán llevar acordeones personales, incluso usar los que se han distribuido, pero no distribuirlos con fines de coacción al voto.

“Si alguien tiene uno de estos acordeones que se estuvieron distribuyendo y decidió usarlo, pues en la casilla no vamos a hacer un cacheo a nadie, no le vamos a quitar a nadie sus pertenencias incluyendo el acordeón. Lo que no se puede hacer es distribuirlo. Es decir, si alguien se planta en la puerta de la casilla con acordeones y los empieza a distribuir, ahí sí estamos en un escenario de violaciones legales. Pero cada elector en lo individual puede utilizar el mecanismo de memoria que le plazca. Uno elaborado personalmente, uno que encontró en internet, uno que le recomendó un amigo, aseveró.”