Niega CNTE un cese al plantón, piden no compararlos con la derecha

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) descartó un cese al plantón, tras afirmar que sus demandas no han sido cumplidas en su totalidad.

“En 2016, 124 días tardó la huelga de la coordinadora, hoy está empezando la huelga todavía, la CNTE no se derrota, a veces se repliega, pero regresa más fuerte que nunca”, detalló David Guzmán, representante de la sección 40.

No obstante, afirmaron que no buscan contravenir en la democracia, por lo que no llamarán a no votar en las elecciones de este 1 de junio, aunque no descartaron movilizaciones en busca de que se cumpla su pliego petitorio.

Por su parte, la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, hizo un llamado a no relacionar la lucha magisterial con la derecha, pues afirmó que los grupos políticos mencionados han promovido la represión de los docentes a lo largo de la historia.

“Somos maestros de a pie, somos los maestros que recorremos kilómetros para llegar a nuestras escuelas. (…) Rechazamos el intento de relacionarnos con la derecha, nosotros tenemos y sabemos que la derecha, en su momento, nos reprimió”, expuso.

Afirmaron que no buscan contravenir en la democracia, por lo que no llamarán a no votar en las elecciones de este 1 de junio, aunque no descartaron movilizaciones en busca de que se cumpla su pliego petitorio/Créditos: Especial

Asimismo, señaló que el magisterio tiene sus propias normas de democracia, por lo que a pesar de que algunas entidades ya se mostraron en contra abandonar el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, las bases son las que deben de revisar las opciones planeadas por las autoridades del Gobierno Federal para decidir los pasos a seguir en este proceso.

En su mensaje, recalcó que el movimiento no tiene fines de crear un boicot para el 1 de junio; sin embargo, lamentó que no exista un avance real en el cumplimiento de las demandas de los docentes.

“No salimos a las calles para hacer un boicot al 1 de junio, salimos por la abrogación de la ley ISSSTE del 2007. Nuestra demanda sigue vigente”, sostuvo.

CS