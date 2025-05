Marcha de Maestros de la CNTE Hoy, viernes 20 de mayo en CDMX: bloqueos y alternativas viales

Este viernes 30 de mayo continúan las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México tras no llegar a un acuerdo con miembros del gobierno federal en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el pasado 28 de mayo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no caerá en provocaciones de integrantes de la CNTE y que no habrá represión a pesar de los bloqueos en las vialidades más importantes de la capital.

“Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones”, dijo la mandataria en su mañanera de ayer.

CNTE en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro

Cabe destacar, que, como consecuencia del plantón magisterial en Plaza de la Constitución, permanece cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro. Las autoridades sugieren usar como alternativas las estaciones Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

Dónde realiza la CNTE sus manifestaciones:

08:30 hrs. En las inmediaciones de la estación “Normal”, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), realizarán un mitin con el propósito de consultar a las bases sobre la respuesta al documento que el gobierno federal entregó a la CNTE el pasado 28 de mayo, al termino se trasladan a la estacion San Cosme para participar en la marcha con dirección a Torre Caballito.

9:00 horas: Conferencia de las resistencias convoca a respaldar la huelga nacional de la CNTE en la CDMX



18:00 hrs. Taller “Zapateando Jarocho”, en la carpa central de la sección XIV de Guerrero, en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué piden los maestros?