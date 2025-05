INAH contesta sobre la posiblidad de repatriar los restos de Porfirio Díaz desde Francia

Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) consideró que no hay interés mexicano en repatriar los restos del expresidente Porfirio Díaz que se encuentran en el Cementerio de Montparnasse en París, Francia.

Durante la conferencia de prensa, Diego Prieto señaló que la reparación de los restos del mandatario federal no es algo que esté deseando el pueblo de México.

Porfirio Díaz murió en París en 1915

FOTO: Archivo

“Los primeros restos que no deben volver son los que hablan de autoritarismo, la dictadura,la represión, esos nunca. La otra cuestión yo creo que no es algo que importe al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando. Algunos sectores pueden pensar que es un mexicano, y que podría estar en este país, y yo considero que ahí están bien”, afirmó.

INAH dejará a Porfirio "descansar en paz" en Francia

Diego Prieto expuso que “Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, que permanezca ahí, que descanse en paz, y sobre todo que no regrese el porfirismo”.

Dijo que las autoridades del Museo Etnológico de Viena se negaron a entregar el Penacho de Moctezuma en 2021, argumentando que éste se podría dañar con el traslado.

edg