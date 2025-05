Hombre intenta descargar un camión y le cae una piedra en la cabeza | VIDEO

En redes sociales se viralizó un video en el que un hombre sufrió el golpe de una piedra mientras descargaba un camión con lo que parecer ser restos de piedra o una construcción, viralizando rápidamente, pues se capta el momento en el que es golpeado drásticamente en la cabeza.

En el video se puede ver como un enorme camión de carga cuenta con piedras; sin embargo el trabajador trata de descargarlo cuando sin protección alguna, recibe la caída de un pedazo de concreto en su cabeza, tras el golpe el trabajador sigue en pie terminando el video.

Tras que dura poco más de 8 segundos, no se sabe si el hombre resultó herido o en su caso su estado de salud, pero generó viralización en redes sociales como X, antes Twitter, dónde se habló de los peligros de no usar un casco de protección en una construcción pues puede ocasionar un accidente de esta índole.

intentar bajar el cargamento de piedras de su camion y le termina cayendo una en la cabeza uD83EuDDF1uD83DuDCA5uD83EuDD15 ( Como se levanto de esto uD83DuDE31uD83DuDE31 ) pic.twitter.com/8s0Ftt48bJ — La mano Con pelos 1 (@Lamanoconpelos0) May 30, 2025

¿Qué pasó con el hombre que recibió un golpe en la cabeza?

El video que se hizo viral en redes sociales, no explica lo sucedido pero si hace recordar el peligro que es no utilizar un casco de proyección, que si bien son necesarios para estar dentro de una construcción, no siempre son usados de la manera correcta por los trabajadores de estas mismas.

Para dimensionar la gravedad del golpe, es importante considerar el peso de este tipo de materiales. Un bloque estándar de concreto, como los que comúnmente se utilizan en construcción, mide aproximadamente 20x20x40 centímetros y puede pesar entre 13 y 17 kilogramos. Si se trata de un fragmento sólido, incluso de menor tamaño, su peso sigue siendo considerable y suficiente para causar una lesión severa, especialmente si cae desde una altura.

Así fue como se golpeo el hombre en la cabeza/Créditos: Captura de Video

El concreto es un material denso y rígido, por lo que cualquier desprendimiento representa un riesgo significativo en entornos laborales, sobre todo cuando no se cuenta con medidas de protección adecuadas como cascos o refuerzos estructurales.

Y este tipo de incidentes subraya la importancia de contar con condiciones seguras en los centros de trabajo y mantener vigilancia constante sobre las estructuras, especialmente en zonas afectadas por fenómenos climáticos o desgaste estructural, aunque en este caso fuera un accidente.