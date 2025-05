El rechazo a la protesta de la CNTE alcanza el 80% a nivel nacional, de acuerdo con QM

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) considera que las autoridades no han resuelto sus demandas, de acuerdo con su dirigencia, mientras que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, advirtió que no hay más margen de negociación, porque “el gobierno ya echó su resto”.

En medio de estas vencidas, la ciudadanía se ve inmersa en bloqueos y manifestaciones que desquician el tránsito por las ciudades en el país y aumenta el rechazo a las manifestaciones de esta ala del magisterio

Hace una semana, levantamos una muestra demoscópica “en la Ciudad de México y traíamos el 78 por ciento de rechazo”, explicó Javier Murillo, director de QM Estudios de Opinión, en entrevista con Alejandro Cacho; hoy “presentamos el resultado del ejercicio demoscópico que realizamos a nivel nacional y trae 80 por ciento de rechazo o desaprobación a los bloqueos y a las manifestaciones”.

Señaló que, “si no hay acuerdos, si no aceptan la propuesta del gobierno, el rechazo aumentará, porque ya tienen aumentos al salario y a la gente no le ha gustado que tomen las calles”.

Y “cuando le preguntamos a la gente qué opinaba sobre la postura de la presidenta y si tenía que poner mano dura, 58 por ciento dijo que está de acuerdo en endurecer la postura”.

Hoy, “8 de cada 10 encuestados rechaza la protesta del magisterio, pero el descontento aumenta, en la progresión de estudios”.

Por lo pronto, de acuerdo con Gerardo López, presidente de ComercioPequeño, AC, las protestas del magisterio han dejado más de 15 mil millones de pesos en pérdidas y más de un millón de ciudadanos en el centro de la Ciudad de México se han visto afectados por estos cierres, sin considerar los comercios ubicados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las colonias aledañas.