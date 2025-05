DIF Zapopan inaugura segundo centro de autismo con apoyo de COPARMEX y el alcalde Juan José Frangie

En entrevista con El Heraldo Radio Jalisco, la presidenta del DIF en Zapopan, Michelle Greicha Frangie, platicó sobre los proyectos que tiene institución a su cargo, los cuales además de estar enfocados en el bienestar de cientos de personas y familias en la entidad, se encuentran apoyados tanto por el alcalde Juan José Frangie, como por la COPARMEX, por lo cual, se siente confiada en que llegarán a buen puerto.

Greicha relató que el DIF de Zapopan se encuentra trabajando de manera constante para apoyar al mayor número de personas posible, por tal motivo, se acaba de inaugurar el segundo centro de autismo en la entidad, el cual tiene como objetivo beneficiar a las 2 mil personas que tienen esta condición, pues lo más importante para ella, alcalde, y la institución es brindar la ayuda necesaria para que si vida cotidiana sea más sencilla.

"Estoy increíblemente emocionada porque soy mamá y porque yo no me puedo imaginar lo que han pasado estas madres que han estado en lista de espera durante meses, incluso años; la angustia de una madre, de un padre que están sospechando que algo no anda bien y no tienes quien te dé una respuesta. Por tal motivo, el centro representa la esperanza de que esta lista que tenemos al día de hoy de 2 mil personas, 2 mil familias, y como yo digo 2 mil mamás en angustia disminuya un poco y empezamos a atender de mejor manera los casos", comentó la presidenta del DIF.