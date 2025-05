Clausuran minera en Zimapán por derrame en zonas habitacionales

Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron de manera temporal la minera Sago Import Export, ubicada en el municipio de Zimapán, por derrame de jales dentro y fuera de las instalaciones, lo que provocó daños al suelo del predio y sus alrededores, en donde se encuentra una zona habitacional.

De acuerdo con la Profepa, el operativo se llevó a cabo después de una serie de denuncias ciudadanas sobre las irregularidades de la minera, por lo que al realizar el recorrido se constataron de la presencia de los materiales químicos que representaron un riesgo para el medio ambiente.

La dependencia federal corroboró que el derrame inició en la parte superior del talud de la presa 2, conocida como corona de la presa, lo que afectó a dos zonas dentro de la planta y alcanzaron un total de 1.38 hectáreas de jales, lodo y agua residual provenientes del derrame.

Ven riesgo en zona de "La Alberca" en Zimapán por derrame

De la misma manera, la zona más afectada fue la zona de viviendas conocida como “La Alberca”, por lo cual la dependencia federal identificó que existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico por repercusiones en los ecosistemas de la zona. La Profepa señaló que el derrame puede causar efectos negativos en la flora, fauna y suelo natural del lugar, por lo cual las actividades en la minera permanecerán suspendidas hasta que regularicen dicha situación, principalmente en los jales 2 y 3, en los que queda sujeta que la empresa realice actividades con remediación del suelo afectado.

La empresa se dedica a la extracción y beneficio de materiales metálicos y no metálicos, principalmente plomo, zinc y cobre, pero no cumplió con las disposiciones federales ambientales, por lo que no podrá efectuar actividades en la zona.

En Zimapán se concentran la mayoría de las empresas mineras del estado, debido a la extracción de distintos recursos naturales como metales y minerales que se comercializan en diferentes industrias.