Caso Valeria Márquez: acusan a la abogada de Erika de amenazar a “Mafian” por investigar el asesinato de la influencer

El periodista de investigación, Fabián Pasos, quien es mejor conocido como “Mafian”, denunció en sus redes sociales haber recibido fuertes amenazas tras haber revelado las declaraciones de una mujer identificada como “Paola”, cuyo testimonio resulta clave para esclarecer el asesinato de la influencer, Valeria Márquez y tras estos hechos, el también creador de contenido señaló directamente a Jazmín Escamilla, la abogada de Erika, empleada de la también modelo fallecida, por haber filtrado su número de teléfono personal, por lo que dejó ver que podría ejercer acciones legales.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde “Mafian” señaló haber vivido "un auténtico infierno” luego de haber recibido mensajes y llamadas donde lo insultaron y amenazaron por su investigación en torno al asesinato de Valeria Márquez, posteriormente, el periodista señaló que algunos de sus conocidos le hicieron llegar una historia de Jazmín Escamilla, la abogada de Erika, empleada de la influencer fallecida, en la cual, se exhibía el número celular del creador de contenido, quien previamente la había contactado con la intención de solicitarle una entrevista en torno al caso.

Ante esta situación, Fabián Pasos, señaló que podría ejercer acciones legales en contra de la abogada Jazmín Escamilla por la filtración de sus datos personales, lo cual, podría derivar en una fuerte sanción económica, así como en penas más fuertes que contemplan la privación de la libertad, además, cuestionó el motivo de esta acción pues puso sobre la mesa la posibilidad de que se trate una especie de hostigamiento para que desista de investigar el caso del asesinato de Valeria Márquez, pues como se dijo antes, el periodista recientemente presentó el testigo de una mujer que se identificó como “Paola”, quien aseguró que fue Erika, la empleada de la influencer asesinada, quién habría efectuado los disparos.

Pese a esta situación, Fabián Pasos señaló que no dejará de darle seguimiento al caso del asesinato de Valeria Márquez, además, dejó en claro que su investigación no tiene ninguna tendencia, sino que solo pretende exhibir todos los ángulos del caso, el cual, ya se encuentra siendo investigado por las autoridades.

Valeria Márquez fue asesinada a balazos cuando se encontraba haciendo un live desde su estética en Zapopan, Jalisco. Foto: IG: v___marquez

“Paola” asegura que Erika fue quién asesinó a Valeria Márquez

Como se dijo antes, recientemente Fabián Pasos presentó en uno de sus espacios en redes sociales el testimonio de una mujer que por temas de seguridad solo se identificó como “Paola”, quien aseguró haber sido testigo ocular del asesinato de Valeria Márquez y de manera abierta señaló a Erika como la autora material del crimen, además, la mujer señaló que está dispuesta a reiterar sus palabras ante la Fiscalía de Jalisco, lo cual, podría ser clave para la resolución del caso, no obstante, se sabe que esta declaración no ha sido formalizada.

Erika es la mujer que se encargó de cortar la transmisión en vivo que Valeria Márquez hacía en TikTok tras su asesinato. Foto: Especial

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, señaló “Paola” durante una entrevista con Fabián Pasos.