Pobladores de Tabasco bucean para rapiñar la carga de un tráiler que cayó a un río | VIDEOS

En redes sociales circulan una serie de videos y fotografías en los que se muestra cómo es que un grupo de pobladores de Cunduacán, Tabasco realizaron una “rapiña acuática” debido a que aprovecharon que un tráiler cayó al río Samaria para saquear la mercancía que transportaba, por lo que dicho material gráfico se hizo viral en plataformas digitales donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

De acuerdo con los reportes de las autoridades tabasqueñas, este accidente ocurrió la madrugada del jueves 1 de mayo en la carretera Cárdenas-Villahermosa y aunque todavía no se sabe cómo es que ocurrieron los hechos, de lo que sí se tiene certeza es que la pesada unidad terminó en las aguas del río Samaria, además este desafortunado accidente originó que el conductor de la pesada unidad perdiera la vida, mientras que su copiloto fue rescatado con vida.

Esta inusual rapiña ocurrió en el municipio tabasqueño de Cunduacán. Foto: X: LumaLpez1

Pobladores de Cunduacán aprovechan tragedia para rapiñar botellas de cátsup

Como se dijo antes, este accidente ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de mayo, sin embargo, los trabajos de rescate del cuerpo del operador, así como las maniobras para sacar del agua la unidad se extendieron durante prácticamente todo el día, lo cual, fue aprovechado por pobladores de Cunduacán, quienes tuvieron el tiempo suficiente para montar una compleja operación y así llevarse los productos saqueados de la unidad.

uD83DuDCF9 Sin freno la #RapiñaEnTabasco: Pobladores saquean tráiler hundido en el río #Samaria tras trágico accidente



uD83DuDD34En un lamentable episodio en #Cunduacán, Tabasco, la rapiña se apoderó del escenario tras el accidente de un tráiler que cayó al río Samaria, en la carretera… pic.twitter.com/DKmUXEIRVz — Soy Luisma (@LumaLpez1) May 1, 2025

En las imágenes difundidas por las periodistas Luma López y Oda Anaya se puede ver que los pobladores realizaron buceo para ingresar a la caja del tráiler y sacar cientos de botellas de cátsup, posteriormente, otros sujetos que nadaban fuera del contenedor las empaquetaban en costales y otros hombres subían los paquetes desde el puente con la ayuda de cuerdas, posteriormente, se sumó una lancha a las operaciones para facilitar la rapiña, por lo que, como era de esperarse, las imágenes en cuestión provocaron una gran indignación en redes sociales.

Hasta el corte de esta redacción, las autoridades tabasqueñas no reportan personas detenidas tras esta inusual rapiña y se sabe que, tras la recuperación del cuerpo del operador, cuya identidad no fue revelada, la pesada unidad fue retirada del rio Samaria, no obstante, continuarán las investigaciones para esclarecer las causas de este fatal accidente.