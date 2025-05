Claudia Sheinbaum rechaza apoyo militar de Trump en la lucha contra el narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, si le ofreció que el ejército apoyara en la lucha contra el narcotráfico, pero lo rechazó porque la soberanía de México es inviolable y no hace falta.

En la inauguración de la Sede Educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, afirmó que le planteó a Trump que se evitara el tráfico de armas a México si quería ayudar.

Por ello, resaltó que ayer el republicano firmó una orden ejecutiva en la materia. Enfatizó que hay colaboración y coordinación pero sin subordinación. La titular del Ejecutivo Federal se refirió a una nota que se publicó en el periódico estadounidense The Wall Street Journal, en la Trump le dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudar en la lucha contra el narco.

“Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciono, dijo en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarlo. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende”, exclamó.