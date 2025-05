Querida influencer denuncia que supuestos extranjeros la habrían acosado en Costco, pide a las mujeres estar alertas

Una creadora de contenido, identificada en TikTok como Sol, alertó a sus seguidoras por una inusual situación que vivió en el estado de Puebla. De acuerdo con la mujer, que cuenta con más de 100 mil seguidores en redes, todo empezó hace unas semanas cuando acudió a una famosa cadena de supermercados ubicada cerca de su domicilio, ahí fue abordada por un supuesto extranjero, quien insistentemente le compartió su número de teléfono para aparentemente invitarla a salir.

Según lo dicho por Sol los hechos habrían ocurrido en el Costco de Veracruz. En la primera ocasión, ocurrida hace unas semanas, Sol recordó que fue interceptada por un hombre, quien se acercó a ella diciendo ser extranjero: "la primera vez que me pasó me lo tome a cotorreo. Hace un mes, sino es que menos, yo estaba en Costco sola y entre los pasillos se me acercó un tipo (...) me dijo, con un acento raro, 'soy tal, me acabo de mudar de tal lugar y te me hiciste muy hermosa' y yo le dije que estaba casada", recordó la creadora de contenido.

Agregó que el sujeto le entregó un papel con un número de teléfono anotado, esto para que, en caso de que ella estuviera interesada, le regresara la llamada al supuesto extranjero. Sin embargo, la influencer agregó que días después, en el mismo supermercado fue abordada por otro presunto extranjero, quien le contó la misma historia y le compartió su número en un papel, tal como lo habría hecho el primer sujeto.

Mujer denuncia el modus operandi de los supuestos extranjeros

La creadora de contenido ha alertado por posibles delitos. Foto: TikTok / lanzamiento de sol

"Hoy regrese a Costco y de la nada se me acerca otro, completamente diferente, y me dice el mismo discurso: 'hola, se me hiciste una mujer preciosa, anote mi número en este papel, porque me gustaría conocerte'", narró la creadora de contenido. Sol añadió que tras percatarse de que era el mismo discurso comenzó a dudar y optó por ignorar al hombre y salir de la tienda lo antes posible, para poder alertar a otras mujeres que hagan sus compras solas.

En su testimonio, la creadora de contenido destacó que ambos hombres usaron el mismo modus operandi para tratar de acercarse a ella. En este sentido, exhortó a sus seguidoras a estar alerta, puesto que teme que los presuntos extranjeros en realidad sean delincuentes que estén buscando a mujeres vulnerables para poder aprovecharse de ellas: "no sé si estén buscando mujeres para secuestrar, para qué sé yo, pero, no es normal. No pudieron haber sido dos coincidencias iguales; lo mismo que el otro hombre, que miedo".

Influencer pide a las mujeres ser más cuidadosas con estos temas

La creadora de contenido ha advertido a sus seguidores. Foto: TikTok / lanzamiento de sol

Agregó que su experiencia no fue "normal", por lo que recomendó a las mujeres y hombres estar atentos a las señales de peligro y evitar conversar con personas desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades oficiales del estado de Veracruz no se han pronunciado al respeto. Por lo que, se desconoce si ya tienen conocimiento sobre estos supuestos hechos violentos. En redes sociales, los seguidores de Sol le han externado su apoyo: "Están levantando mujeres por favor compartan esta información"; "Justo me paso hoy igual en Costco Veracruz"; "me paso exactamente lo mismo en Costco Veracruz"; "Que miedo, obvio no fue coincidencia. Ha de ser sus modus operandi", son algunos de los comentarios en redes.