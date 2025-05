“No vamos a caer en provocaciones, ni represiones”, dice Sheinbaum sobre bloqueos de la CNTE en la CDMX

Tras las conversaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no van a caer en provocaciones para actuar de manera represiva.

Con el plantón en el Zócalo y el cierre constante de vialidades, la mandataria explicó que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de Educación, Mario Delgado, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres, darán a conocer el nuevo planteamiento que se realizó.

Asimismo, este jueves 29 de mayo, la titular del Ejecutivo destacó que los plantones y marchas han sido difíciles para la ciudadanía; sin embargo, no se caerá en provocaciones.

"Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en alguna provocación de una represión, porque no creemos en ello y segundo sería lo que están esperando, no vamos a caer en provocaciones”, afirmó.