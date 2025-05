“No tenemos nada más en la mesa. Esta fue la última propuesta que tenemos”, Mario Delgado sobre la CNTE

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, adelantó que el Gobierno Federal ya mostró su última propuesta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que está en sus manos llegar a un acuerdo.

En entrevista para el espacio informativo de Lupita Juárez, en Heraldo Televisión, el funcionario invitó a los docentes a llegar a acuerdos a través del diálogo y no intervenir en los procesos democráticos del país, ello a raíz de la amenaza de boicot a las elecciones de este 1 de junio.

“Algunos querían el boicotear la elección del domingo, eso es un asunto político diferente que no tiene nada que ver con el tema magisterial”, externó.

Respecto a los planteamientos ofrecidos, Delgado Carrillo mencionó que no se puede derogar la Ley del ISSSTE tal como ellos lo requieren; sin embargo, afirmó que está cubierta la demanda de tener una pensión digna para los maestros, pues incluso hay programas sociales que abonan a la meta.

No obstante, admitió que el Gobierno no puede realizar el esquema solidario que plantea la CNTE, pues tendrían que reponer el dinero con sus propios recursos, lo que equivale a 20 puntos del PIB.

“Mediante un decreto no podrías decir que se acabó y todo este dinero ahora se va a ir a un fondo para hacer un esquema solidario. Cada quien tendría que definir qué hacer con su dinero, porque ese dinero acumulado son 20 puntos del PIB que, por cierto, no es dinero de las afores, no es dinero de los bancos o del estado, es dinero de los trabajadores y dueños de las cuentas. (…) Tendría el gobierno que reponer ese dinero. (…) Ni en México ni en cualquier país del mundo se pueden sacar 20 puntos del PIB y reponerlos”, aseveró.