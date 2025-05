Mujer enfrenta a presunto acosador cerca de UAEM Nicolás Romero: "me manoseó y se quiso dar a la fuga" | VIDEO

Un video viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en el que una joven mujer confronta a un sujeto que presuntamente la acosó en inmediaciones del plantel Nicolás Romero de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). En el video, con duración de 24 segundos, se observa a la joven persiguiendo a un hombre hasta que finalmente lo acorrala delante de una pared y lo toma del cabello para después soltarle varios golpes con la mano abierta.

El video fue compartido en redes sociales con una denuncia realizada por la mujer, quien solicitó ayuda para identificar al sujeto, pues detalla que debido a la premura de los hechos no procedió legalmente en su contra después de que presuntamente le realizó tocamientos cuando caminaba cerca del plantel educativo.

"Quiero evidenciar a este sujeto. Por favor ayúdenme, si alguien lo conoce o sabe donde localizarlo, ya que no quiero que quede impune lo que me hizo”, se lee en el mensaje.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 28 de mayo de 2025, cuando la mujer caminaba cerca de la UAEM alrededor de las 10:00 horas. La víctima compartió su experiencia para alertar a la comunidad y evitar que el presunto agresor vuelva a atacar a otras mujeres o estudiantes de la universidad.

“Este sujeto me siguió, me manoseó y luego se quiso dar a la fuga. Desafortunadamente por nervios y miedo ya no pude hacer más, pero espero me puedan ayudar a que se haga justicia, sobre todo porque se lo puede hacer a más mujeres o estudiantes de la universidad", señaló.