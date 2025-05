Mia Cortés, exesposa de Alex Marín, lo había acusado de robarle millones de pesos antes de su detención por trata de personas

Alex Marín fue detenido recientemente en Jalisco por cargos relacionados con trata de personas, específicamente por explotación sexual ajena y por ello se han revivido los comentarios de su exesposa, Mia Cortés quien aseguró que Alex Marín no solo sostenía una relación poliamorosa con varias mujeres, sino que además se aprovechaba económica y emocionalmente de todas ellas.

La creadora de contenido Mía Cortés, anteriormente conocida como Mia Marín, reveló en una entrevista reciente que su exesposo, el influencer Alex Marín, le robó grandes sumas de dinero tanto a ella como a sus otras exparejas, Yamileth y Giselle, algo que revolucionó las redes sociales.

Pues estas declaraciones fueron hechas durante su participación en el podcast de Alejandro Villanueva, donde también abordó la compleja relación que mantuvo con Alex Marin, quién hoy está en un proceso legal muy complicado, recordando que fue detenido en Jalisco hace unos días.

View this post on Instagram

Mia Cortés aseguró que Alex Marin le habría quitado más de un millón de pesos a Yamileth y más de dos millones a Giselle, quienes eran tambien pareja

“A todas nos robó, escuché rumores que luego confirmé, a mí también me quitó mucho, y hasta hoy no he recibido nada de lo que me corresponde tras el divorcio, todo se lo quedó él”, denunció Alex Marín