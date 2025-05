Filtran nuevo AUDIO de Valeria Márquez hablando sobre la violencia con su expareja: "me dijo que le daba asco"

Una nueva grabación, con la supuesta voz de Valeria Márquez, se ha vuelto viral en redes sociales. Se trataría de un polémico audio donde se puede escuchar la voz de la creadora de contenido, narrando la violencia verbal y psicológica que sufrió con su entonces expareja. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que se grabó el material, recientemente se ha estado compartiendo en plataformas digitales como TikTok.

Tras el feminicidio de la creadora de contenido, cientos de internautas han especulado sobre la persona que podría estar detrás de su muerte. Entre los sospechosos, los usuarios de internet han mencionado a la expareja de la influencer, argumentando que la propia Valeria Márquez habría comentado, en un video en vivo previo, que lo responsabilizaba por cualquier cosa que pudiera ocurrirle a ella, explicando que había sido víctima de violencia.

Aunque, hasta ahora, no hay información oficia sobre el móvil detrás del feminicidio de Valeria, las autoridades de Jalisco continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el autor material y el autor intelectual del feminicidio. Cabe recordar que la creadora de contenido fue acribillada en su salón de belleza el pasado 13 de mayo del presente año.

Desplantes, celos y maltrato: la relación de Valeria Márquez con su expareja

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo. Foto: IG / Valeria Márquez.

"Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y que yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada", se oye decir a la creadora de contenido en la controversial grabación que recientemente fue compartida en redes.

La influencer lamentó los malos tratos que vivió y que toleró durante el tiempo que estuvo con su entonces pareja. Agregó que enfrentó desde desplantes, hasta celos tóxicos: "yo ahí creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura", reconoció la creadora de contenido en el audio que ahora se ha vuelto viral en plataformas como TikTok.

¿Quién asesinó a Valeria Márquez?

La joven tenía su propio salón de belleza. Foto: IG / Valeria Márquez.

Autoridades de la Fiscalía de Jalisco han revelado que Valeria Márquez fue asesinada por un sicario, quien fingió ser un repartidor para acercarse a la joven. El sujeto llegó al local de la creadora de contenido con el supuesto objetivo de entregarle un "regalo costoso". Sin embargo, una vez dentro del salón de belleza, sacó un arma y le disparó a la influencer en dos ocasiones, dándole en el pecho y posteriormente en la cabeza.

Por estos hechos violentos ninguna persona ha sido detenida. El presunto sicario que abrió fuego contra la creadora de contenido escapó tras cometer el feminicidio. La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que las investigaciones en torno al tema continúan y que los allegados de la joven ya han sido citados a declarar para ayudar a esclarecer el feminicidio de la influencer. Se espera que en las siguientes semanas se de a conocer más detalles sobre este caso.