Fecha exacta en que inician las vacaciones de verano de la SEP este 2025

La información de cuándo iniciarán las vacaciones de verano para alumnos de nivel básico de todo el país ha generado gran interés entre padres de familia, docentes y alumnos, ya que marca el cierre del ciclo escolar 2024-2025, por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció oficialmente la fecha en la que comenzarán las vacaciones de verano para los estudiantes de nivel básico en todo el país.

De acuerdo con lo establecido en el calendario escolar vigente para el ciclo 2024-2025, la SEP contempla un total de 190 días efectivos de clases, tal como lo marca la Ley General de Educación, este calendario aplica para todas las escuelas públicas y privadas que están incorporadas al Sistema Educativo Nacional, es decir, para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en toda la República Mexicana.

Aunque existe un calendario oficial, algunas entidades federativas han tenido que hacer adecuaciones específicas debido a factores como condiciones climáticas extremas, celebraciones locales o incluso movilizaciones del magisterio, la SEP prevé que el ciclo escolar concluya de manera simultánea en todo el país.

Este día comenzarán las vacaciones

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Cuándo inician las vacaciones de verano?

El último día oficial de clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria está programado para el miércoles 16 de julio de 2025, posteriormente, la entrega de boletas de calificaciones se realizará el jueves 17 y el viernes 18 del mismo mes, por lo que a partir del sábado 19 de julio comenzarán formalmente las vacaciones de verano para millones de estudiantes en todo el territorio nacional.

En cuanto al cierre del ciclo escolar y el inicio del receso vacacional, el calendario de la SEP indica que los alumnos de nivel básico tendrán acceso a tres fines de semana largos antes de concluir las clases, el primero de estos descansos será el viernes 30 de mayo, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

Calendario escolar 2024-2025

Créditos: SEP

El segundo se presentará el viernes 27 de junio por el mismo motivo, finalmente, el viernes 11 de julio también se suspenderán las actividades escolares, ya que los docentes estarán enfocados en el registro final de calificaciones. Hasta el momento, la SEP no ha dado a conocer el calendario correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, por lo que aún no se sabe con certeza cuánto durará el próximo periodo vacacional ni en qué fecha será el regreso a clases.

