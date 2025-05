Captan a un perrito entre las fauces de un cocodrilo en Tulum | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales se ha compartido un fuerte video que muestra el momento exacto en el que un cocodrilo estaba arrastrando a un perro muerto. Los hechos fueron captados por turistas en las inmediaciones de la Biósfera Sian Ka’an, en Tulum, Quintana Roo. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que fue grabado el clip, recientemente se compartió en las plataformas digitales, causando un fuerte debate entre los internautas.

De acuerdo con las autoridades de Quintana Roo, la Biósfera Sian Ka’an es un área natural protegida, la cual alberga a distintas especies de animales, entre ellos el jaguar, puma, ocelote, jaguarundi, manatí y monos. También, es el hogar de grandes colonias de pelícanos y espátulas rosadas, así como tortugas marinas, cocodrilo de pantano y cocodrilo de río. Por ello, se recomienda a los turistas extremar precauciones al estar cerca de este sitio.

Recientemente se dio a conocer una grabación que muestra a uno de los cocodrilos de la Biósfera Sian Ka’an nadando con un perrito entre sus fauces. Las personas que denunciaron los hechos en redes sociales aseguraron que el can parecía tener una placa, lo cual sugeriría que tenía dueños; en este sentido, los internautas han especulado que los cuidadores del perro posiblemente se descuidaron y, en consecuencia, su mascota terminó entre los colmillos del reptil.

La grabación, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra a un cocodrilo nadando con un perro entre sus fauces. El can luce lo que parece ser un collar con placa, mientras que el reptil se aleja lentamente con el cuerpo. Con asombro, decenas de turistas grabaron el suceso y posteriormente lo compartieron en plataformas digitales, donde el suceso generó un fuerte debate en torno a la supuesta irresponsabilidad de los dueños de la mascota.

"El cocodrilo no tiene la culpa, actuó según su naturaleza, aquí el culpable es el dueño del perro por no cuidarlo"; "el cocodrilo funciona en base a su naturaleza, los irresponsables son los dueños del perro"; "eso es más común de lo que parece en esta zona"; "apuesto lo que quieran a que dejaron al perro sin correa los típicos 'es bien tranquilo no hace nada'"; "los que viven en zona donde habitan cocodrilos saben que es muy común lamentablemente el cocodrilo se encarga de controlar la fauna", son algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Los cocodrilos se alimentan de perros?

Esta no es la primera vez que se registra un ataque de cocodrilo contra un perro. El caso más reciente, previo a lo sucedido en la Biósfera Sian Ka’an, El otro ataque ocurrió en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde un can, que descansaba junto a un canal, fue atacado por un reptil. Según vecinos de la zona, el can usualmente acudía a descansar en dicho lugar, sin embargo, fue atacado por el animal salvaje y perdió la vida.

Científicos han recordado que los cocodrilos son animales carnívoros, esto quiere decir que se pueden alimentar de una gran variedad de animales, lo cual incluye perros, gatos y demás mascotas. En algunos casos, también se han reportado ataques de estos reptiles a humanos, aunque estos casos ocurren con menos frecuencia. Por estos motivos, los especialistas recuerdan a las personas extremar sus precauciones al estar en zonas donde haya presencia de estos depredadores, así como de cuidar a los animales de compañía.