Víctor Armijo, el ingeniero mexicano que impulsa la ciencia desde Francia

Detrás de los grandes avances científicos que permiten entender las bases de la vida, hay mentes brillantes que desde jóvenes supieron que su destino era construir cosas, desarmarlas, y volverlas a armar para entender cómo funcionan. Una de esas mentes es la del ingeniero mecatrónico Víctor Manuel Armijo Gómez, egresado de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), quien actualmente trabaja en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), en Francia, desarrollando instrumentación de altísima precisión para el estudio de proteínas. Su historia es ejemplo del talento mexicano que cruza fronteras para cambiar al mundo.

Con una sonrisa serena y voz pausada, Víctor, quien no alcanza aún los 30 años de edad, relata para Heraldo Radio Laguna cómo ha sido su camino desde los laboratorios de la UTT hasta uno de los centros de investigación más sofisticados del planeta. “Soy ingeniero mecatrónico y formo parte del equipo de instrumentación de difracción en el EMBL”, explica. “Nuestro trabajo es desarrollar máquinas automatizadas que permiten manipular proteínas con una precisión que raya en lo imposible, para que puedan ser observadas en microscopios especializados”.

Estas observaciones no son un mero lujo científico. Son la clave para comprender cómo funcionan los seres vivos a nivel molecular, desde cómo se comportan las proteínas, hasta cómo se relacionan y afectan el funcionamiento del cuerpo humano. “Un ejemplo muy claro fue el COVID-19”, menciona Víctor. “Esa imagen del virus con protuberancias que todos vimos, es en realidad una estructura real obtenida mediante experimentos de este tipo. Conociendo su forma fue posible desarrollar una vacuna para combatirlo”.

Para llegar a este punto, el joven lagunero atravesó un proceso formativo marcado por el compromiso, la curiosidad y la oportunidad. Desde la secundaria, recuerda, ya tenía la inquietud por entender el funcionamiento de las cosas: “Desde un coche hasta una lámpara en casa. Siempre quise saber cómo funcionaban las cosas que me rodeaban”.

Esa curiosidad lo llevó a buscar una carrera donde pudiera poner las manos en acción. La encontró en la Universidad Tecnológica de Torreón, que le ofreció no solo un programa académico técnico, sino también acceso real a laboratorios con tecnología de punta y un modelo educativo práctico. “Recorrí varias universidades, pero la UTT fue la que más me convenció por sus laboratorios y su enfoque técnico”, cuenta. “Ahí estudié primero como Técnico Superior Universitario en Mecatrónica y después, cuando abrieron la ingeniería, decidí quedarme”.

Durante su formación, una oportunidad cambió su vida: una beca del programa MEXPROTEC —una iniciativa conjunta entre México y Francia para capacitar a técnicos mexicanos en instituciones francesas— le permitió estudiar una licencia profesional en microelectrónica en el país europeo. “Desde que puse un pie en Francia supe que tenía que volver. No como estudiante, sino como profesionista”.

Y lo logró. Lleva ya siete años en el EMBL, desarrollando tecnología de vanguardia. Su trabajo no es rutinario: se mueve entre prototipos, materiales experimentales y nuevas tecnologías. “Un día trabajamos con espuma, otro día con nieve seca, y al siguiente ya estoy aprendiendo sobre láseres. Uno tiene que ser curioso y resolver problemas de forma ingeniosa”, señala. Esa capacidad de adaptarse, dice, la aprendió en los talleres y laboratorios de su alma máter en Torreón.

“En mi trabajo no basta con saber programar o diseñar circuitos. Hay que encontrar soluciones cuando no existen manuales. A veces empezamos con palitos y pegamento para probar una idea. Es creatividad en su forma más pura”, explica. Esa mentalidad, añade, ha sido una ventaja competitiva frente a ingenieros de otros países: “Ser ingenioso, práctico y autodidacta me ha dado herramientas adecuadas”.