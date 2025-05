Una pistola y 4 balazos, las claves del nuevo testimonio en contra de Erika por el asesinato de Valeria Márquez

El caso de Valeria Márquez volvió a ser uno de los principales temas de conversación en plataformas digitales y esto se debe a que recientemente se dio a conocer el testimonio de una mujer que asegura haber presenciado de manera más que cercana el mediático crimen de la joven influencer, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber sobre esta nueva declaración que cambiaría el rumbo de las investigaciones.

Esta nueva declaración en torno al asesinato de Valeria Márquez fue presentada durante una transmisión en vivo del periodista de investigación Fabián Pasos “Mafian” y la encargada de emitir dicho testimonio fue una mujer que, por temas de seguridad, se identificó como “Paola” y señaló que fue testigo del crimen de manera involuntaria pues se encontraba revisando los horarios del salón de belleza de la influencer cuando ocurrió el asesinato.

“Erika sacó la pistola y le disparó a Valeria”, asegura “Paola”

Durante la charla con Fabián Pasos, la mujer identificada como Paola, señaló que había recogido unos documentos en la plaza donde ocurrió el mediático crimen y cuando se disponía a retirarse del lugar pasó por la estética de Valeria Márquez y se detuvo a ver los horarios de dicho inmueble para poder acudir en otra ocasión, no obstante, en ese momento llegó un repartidor que supuestamente le iba a entregar un regalo a la influencer de parte de Vivian Torres, como se vio en la transmisión que la hoy occisa realizó en TikTok, no obstante, antes de que pudieran entregárselo su empleada, Erika, quien estaba al interior del local, sacó un arma y la accionó contra su jefa.

Paola señaló que fueron tres disparos los que Erika le propinó a Valeria y en cuanto sonaron las detonaciones tanto ella como el repartidor salieron corriendo del sitio asustados y cuando se alejaba de la zona escuchó un cuarto disparo, además, señaló que Erika salió del local con todo y arma en mano para pedirle al repartidor que regresara a completar la entrega, pero ya no vio cómo finalizó la escena porque huyó del sitio.

Valeria Márquez fue víctima de un ataque armado cuando realizaba un live para TikTok desde su estética. Foto: v___marquez

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, fueron las palabras de “Paola”.

Cabe destacar que, “Paola” adelantó que está dispuesta a realizar esta declaración ante la Fiscalía de Jalisco, instancia que ya se encuentra realizando una exhaustiva investigación de los hechos, sin embargo, todavía no se ha emitido alguna postura en torno a este nuevo testimonio sobre el asesinato de Valeria Márquez, el cual, podría cambiar el rumbo de las indagatorias.

Por otra parte, es importante señalar que, la defensa legal de Erika no ha emitido declaraciones en torno a este nuevo testimonio en torno al caso, sin embargo, en ocasiones previas, Jazmín Escamilla, la abogada de la joven estilista, ha defendido la inocencia de su clienta y ha reiterado que han colaborado puntualmente con las autoridades para esclarecer el mediático crimen de Valeria Márquez.