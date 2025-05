Sheinbaum sobre diferencias con Ricardo Monreal: "hoy estamos jalando parejo para avanzar en la transformación"

Pese a diferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, están “jalando parejo” en la transformación de México. En la conferencia de prensa matutina, enfatizó que le apuestan a la derecha y al conservadurismo los que buscan la división en el movimiento de transformación.

La mandataria señaló que se han aprobado las iniciativas presentadas por los legisladores de la 4T como la del Poder Judicial, “y en lo principal estamos de acuerdo”.

La titular del Ejecutivo Federal manifestó que todos son tomados en cuenta en el movimiento de transformación.

“Imagínense si yo hubiera dicho ‘los seis que participaron, los cinco que participaron en la elección interna, en la encuesta no, pues estaban contra mí, entonces ya no serán tomados en cuenta’, pues no, todos somos valiosos en este movimiento”, aseveró.