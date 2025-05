Restaurantero enfrenta a ladrones y los corre con sillas, platos y vasos | VIDEO

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que el dueño de un restaurante enfrentó a supuestos asaltantes que pretendían despojarlo de sus pertenencias dentro del establecimiento. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Córdoba, en Argentina, pero rápidamente se difundieron en redes sociales y llegaron a otros países, donde cientos de personas han felicitado al restaurantero y han elogiado su actuar.

Según información de medios locales, el dueño del restaurante fue identificado como Luis, quien tiene su establecimiento ubicado en la avenida La Voz del Interior al 7660, cerca del aeropuerto Ambrosio Taravella. El hombre habría ganado popularidad en redes sociales luego de que se compartió un video donde se observa cómo reaccionó con valentía ante un intento de asalto ocurrido el lunes 26 de mayo cerca de las 23 horas.

Al momento del intento de asalto Luis y dos de sus empleadas estaban por cerrar el local, cuando dos hombres encapuchados y armados ingresaron de manera violenta. “Entraron apuntándonos, estaban decididos a robarnos”, contó el comerciante ante cámaras de medios de comunicación. El restaurantero explicó que uno de los delincuentes le exigió todo el dinero y lo amenazó con hacerle daño si no cumplía.

El restaurantero contó su versión de los hechos

El hombre pretendía asaltar al restaurantero. Foto: TN Argentina

En lugar de entregarse al miedo, Luis reaccionó de forma impulsiva y confesó que tomó una silla y se la lanzó directamente a los ladrones. “No pensé en lo que podía pasar, solo actué”, explicó más tarde. No solo usó sillas, sino que también les arrojó otros objetos que tenía a mano, como una taza y hasta un rollo de papel.

Todo esto quedó grabado por cámaras de seguridad del establecimiento y posteriormente la grabación se difundió en redes sociales. El inesperado acto de defensa tomó por sorpresa a los delincuentes, que rápidamente decidieron huir del lugar sin lograr llevarse nada, lo cual fue festejado por decenas de internautas, ya que el restaurantero consiguió ahuyentar a los presuntos criminales y conservó sus propiedades.

Internautas festejan su actuar

El hombre consiguió ahuyentar a los ladrones. Foto: TN Argentina

“Fue una reacción del momento, no me detuve a pensar en los riesgos. Solo quería que se fueran”, agregó Luis para medios argentinos. El hombre confesó que no se considera un "héroe" por hacerle cara a los delincuentes y agregó que únicamente actuó por el hartazgo que tiene contra la delincuencia: “no soy un héroe, solo me cansé de que me roben", dijo.

En redes sociales, cientos de personas reaccionaron a la grabación y felicitaron al hombre por su valentía: "las sillas y las tazas valen más que esos ladrones"; "las personas ya están cansadas de la delincuencia"; "y luego la policía se queja de que uno tome la justicia por cuenta propia", son algunos de los comentarios que recibió el clip en las plataformas digitales.