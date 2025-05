Motociclistas se impactan contra un auto detenido en plena autopista de Taxco-Zacapalco | IMÁGENES FUERTES

Un nuevo video viral en redes sociales ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad vial y la conducta de algunos motociclistas en las carreteras mexicanas. En esta grabación viral, se observa que varios motociclistas sufrieron un fuerte accidente luego de que se estrellaron contra un vehículo que, por causas desconocidas, se detuvo a mitad de la carretera, sin darle oportunidad a otros conductores de frenar a tiempo.

Los hechos ocurrieron en la autopista Taxco-Zacapalco. Las personas que han compartido en video han exhortado a los internautas a debatir sobre la responsabilidad de los motociclistas y las conductor del carro, puesto que no está claro si el responsable fue el chofer del vehículo, o los motociclistas.

El video, captado por uno de los testigos, muestra a un grupo de motociclistas transitando a exceso de velocidad por una carretera. En la grabación se ve que los jóvenes pasan por una curva peligrosa e inmediatamente después, al salir de la curva, se encuentran con un auto parado a mitad de la carretera. Como consecuencia algunos motociclistas no alcanzan a frenar y se estrellan contra la parte trasera de la unidad, ocasionando un grave accidente.

Internautas debaten sobre el accidente en redes

Tras ver la grabación, varios usuarios de redes sociales han destacado que, en la mayoría de ocasiones, los motociclistas suelen circular a velocidades extremas —muchas veces superiores a los 180 km/h— por lo que es más complicado que puedan frenar a tiempo para evitar accidentes: "es que sí está mal porque que vayan a esas velocidades"; "si vas a +200km/h en un canal contrario solo para rebasar a tus amigos, no puedes esperar que te den la razón"; "conducir a esa velocidad puede llevarte al suicidio", son algunos de los comentarios.

No obstante, otros internautas han señalado al conductor del carro como el responsable, pues señalan que en un carretera los automovilistas no pueden disminuir su velocidad, ni detenerse, ya que estás acciones también ponen en riesgo a otros automovilistas, o motociclistas: "hay señalización de que no te debes de detener en la curva (en general) son puntos ciegos"; "el auto no debe detenerse en una curva ya que por los puntos ciegos de la misma no podrías observarlo y chocar con el"; "un auto no debe disminuir su velocidad intempestivamente en una carretera, mucho menos puede detenerse", son los argumentos.

¿Qué dicen las autoridades sobre esta situación?

Aunque las autoridades no recomiendan detener un vehículo en medio de la carretera, sobre todo después de una curva peligrosa, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su artículo 154, especifica que si un conductor se ve obligado a detener su vehículo en la superficie de rodamiento por causas de fuerza mayor, se deben cumplir una serie de condiciones:

Ocupar el mínimo posible de la superficie de rodamiento.

Dejar una distancia de visibilidad suficiente en ambos sentidos.

Colocar dispositivos de advertencia a 30 metros hacia atrás, en el centro del carril que ocupa el vehículo.

En caso de estar en una curva, los dispositivos deben colocarse de 30 a 150 metros de distancia del carro para asegurar su visibilidad

Cabe mencionar que la falta de aviso de peligro, estipulada en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, es penada con multas de 40 a 50 veces la cuota diaria que establece el Reglamento. Las autoridades recuerdan que es altamente desaconsejable detener un vehículo en una curva, o saliendo de la misma, ya que la visibilidad es limitada y aumenta el riesgo de colisiones.