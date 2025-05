México necesita de jueces que resuelvan en favor de la gente; que no vendan sus sentencias: Lenia Batres

Lenia Batres, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que México necesita de jueces que resuelvan en favor de la justicia.

En el cierre de campaña del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para ministras y ministros de la SCJN, Lenia Batres señaló que el pueblo debe tener acceso a la justicia y de impartidoras e impartidores que no tuerzan las leyes.

En la Plaza Lázaro Cárdenas de la Ciudad de México, Lenia Batres dijo que se debe combatir la corrupción en el Poder Judicial, sancionar a las y los jueces “que venden sus sentencias”, porque se mantendría un sistema de impartición de injusticia en el país.

Foto: Guillermo O'Gam / El Heraldo de México

“Es fundamental el acceso a la justicia. Acceso a la justicia es poder presentar juicios, tener jueces que resuelvan de manera derecha, que no tuerzan la ley, y que si la ley le da la razón a la persona y dice que tiene derecho a la educación, salud, vivienda, el juez provea de la forma en la que indica las leyes, pero provea ese derecho que le falta a cualquiera de las o los mexicanos que no están pudiendo disfrutar un derecho constitucional”, expuso.

Lenia Batres señaló que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tener sentido social y pensar en el pueblo.

“Resolver derechos sociales, resolver en favor de la justicia, de los derechos que le asisten a cada ciudadano mexicano, sobre todo estos derechos que ayudan a regular las condiciones económicas, que ayudan a generar una base de desarrollo personal. Es fundamental, la gente que ya tiene resuelta su situación económica no necesita al Estado para levantarse. ¿Quién la necesita? El pueblo, por supuesto que sí, por eso es que es el colmo que el pueblo pague con sus impuestos al poder judicial y resulta que el poder judicial no resuelve para el pueblo, ¿verdad que no se vale?”, explicó.

Se pronunció por terminar con la corrupción, el nepotismo y los privilegios dentro del Poder Judicial.