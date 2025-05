Hallan con vida a Olivia Mendoza, universitaria que desapareció tras salir a una cita concertada en redes sociales

Autoridades de Jalisco, confirmaron que fue localizada con vida la joven Olivia Mendoza Ayala, una estudiante de 22 años de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con los reportes en redes sociales, la alumna está cursando el quinto semestre de Antropología Social y había sido vista por última vez el pasado sábado 24 de mayo en la colonia Americana, una zona muy conocida de la ciudad, luego de que salió con un joven de redes sociales.

Según relató su madre, Guadalupe Ayala, Olivia le dijo que saldría a cenar con una compañera de clases. Sin embargo, esa información no era cierta. Posteriormente se supo que, en realidad, la joven había acordado un encuentro con un hombre que conoció por redes sociales y que supuestamente viajó desde Guanajuato hasta Jalisco para verla. Lo cual alertó a las autoridades por un posible crimen en contra de la estudiante.

La ficha de búsqueda de la joven informaba que su última ubicación confirmada había sido en avenida Chapultepec. Posteriormente, tras no tener noticias de ella, sus familiares presentaron una denuncia ante las autoridades estatales, de la cual se comenzó una intensa búsqueda. De igual manera, la madre de Olivia, angustiada, pidió públicamente ayuda para encontrarla. “Estamos muy preocupados, sus hermanos y su sobrina la esperan en casa. No pasa nada, solo queremos que vuelva”, expresó con emoción en un mensaje difundido por medios locales.

Durante los días que Olivia estuvo desaparecida, su madre, una mujer identificada como Guadalupe, sostuvo una reunión con el coordinador general de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano. En el encuentro, la mujer expresó su preocupación de que no se tratara de una desaparición voluntaria, sino posiblemente de un secuestro, ya que el teléfono de su hija no aparecía en la zona.

"Primero sí me dijeron que si se fue con alguien algún familiar o algo pero ya se descartó todo por lo que están buscando y al parecer el teléfono no se encuentra aquí aunque todavía no se sabe, y pues no me han dicho exactamente si es un secuestro virtual Qué bueno yo en mí como mamá siento que ya no tendría motivos de irse por su voluntad", fueron las palabras de la madre de Olivia, las cuales fueron retomadas por medios locales de Jalisco.