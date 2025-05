Desaparece el diseñador gráfico Hugo David Camacho en Nezahualcóyotl; conocido recibe extraña LLAMADA

Familiares y amigos buscan al diseñador gráfico, Hugo David Camacho Contreras, quien desapareció el pasado martes 23 de mayo en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México.

Tras su desaparición y la denuncia por parte de sus familiares, autoridades estatales emitieron una ficha de búsqueda en donde destacan que el joven de 38 años de edad es de complexión delgada, cara ovalada, cabello negro corto, labios delgados, orejas chicas, tez morena clara, cejas pobladas y tiene una frente amplia.

Buscan a Hugo David Camacho. Foto: Fiscalía de Edomex

Como señas particulares, el documento señala que tiene un tatuaje de una cruz atrás de la oreja derecha, y las letras C H grabadas en el cuello.

El día de su desaparición, el egresado de la Universidad del Valle de México vestía playera color mostaza, sin embargo, se desconoce la descripción de su pantalón y calzado.

Las autoridades del Estado de México piden comunicarse a los teléfonos 800 509 09 27 o al 800 216 03 61 si se cuenta con información que dé con el paradero de Hugo David.

Hugo David Camacho Contreras Foto: linkedin

Reciben presunta llamada de Hugo David Camacho

El usuario identificado Gio Pedraza publicó en su red social de Facebook que recibió una llamada de una persona a la que Hugo se le acercó estando en la Torre de Pemex, localizada en Verónica Anzúres en la Ciudad de México, sin embargo, el diseñador sigue desaparecido, por lo que no se descarta que haya sido un intento de extorsión.

“Amigos y familia recibí una llamada de una persona a la que Hugo se acercó y le dio mi número para que me contactara, la ubicación donde me comentó que está es por la torre de Pemex pero desafortunadamente ya no está ahí con el que me llamó, esperaremos que nos contacte de nuevo gracias a todos por estar pendientes”, se lee en el mensaje.