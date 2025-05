Caso Valeria Márquez: Filtran detalles de la declaración de Vivian de la Torre, esto fue lo que dijo

A dos semanas del lamentable asesinato de Valeria Márquez se dio a conocer que su amiga, Vivian de la Torre, ya declaró ante la Fiscalía de Jalisco y se filtraron distintos detalles de lo que la también influencer dijo ante las autoridades en torno a este mediático crimen que fue realizado durante una transmisión en vivo para TikTok.

Para recapitular, es importante recordar que el asesinato de Valeria Márquez ocurrió la tarde del pasado martes 13 de mayo cuando la joven de 23 años se encontraba realizando una transmisión en vivo para TikTok desde el interior de su salón de belleza ubicado en la colonia Real del Carmen de Zapopan, en ese entonces se sabía que el ataque presuntamente había sido perpetuado por un mensajero que le entregaría un regaló enviado por su amiga Vivian de la Torre, no obstante, con el paso de los días ha surgido información que, como se dijo antes, originó distintas líneas de investigación en torno a este mediático caso, por el cual, todavía no se reportan personas detenidas.

Valeria Márquez y Vivian de la Torre sostenían una amistad más que cercana. Foto: IG: barbivvvv

Por otra parte, recientemente salió a la luz el testimonio de una mujer que por temas de seguridad solo se identificó como Paola y aseguró haber sido testigo ocular del crimen de Valeria Márquez y además de deslindar al repartidor señaló a Erika, una empleada de la estética, como la responsable del ataque armado, además, señaló que reiterará su testimonio de manera formal ante las autoridades.

Filtran detalles de la declaración de Vivian de la Torre por el asesinato de Valeria Márquez

El periodista de investigación, Fabián Pasos, quien es mejor conocido como “Mafian”, reveló a través de su canal de YouTube que Vivian de la Torre ya declaró ante la Fiscalía de Jalisco en torno al asesinato de su amiga, Valeria Márquez y señaló que este proceso se realizó directamente en el domicilio de la también creadora de contenido el pasado jueves 22 de mayo, en dicho interrogatorio habrían participado más de 12 especialistas y agregó que la joven se ha mostrado más que colaborativa e interesada en resolver el caso.

Según Fabián Pasos, Vivian de la Torre sabía cuál era la contraseña del celular de Valeria y no dudó en proporcionarla a las autoridades, además, habría detallado que su amiga no era dueña totalitaria del salón de belleza que atendía, sino que tenía dos socios más, su tío y su pareja, cuyas identidades no fueron reveladas, asimismo, la joven señaló que las cámaras de seguridad del inmueble donde se cometió el crimen no servían por lo que quién cometió el crimen se pudo haber aprovechado de este elemento para inculpar al mensajero.

“Jamás le haría daño a la persona que estuvo conmigo en todo momento”, asegura Vivian de la Torre

Tras el asesinato de Valeria Márquez, Vivian de la Torre se convirtió en blanco de todo tipo de ataques y críticas, por lo que la joven influencer tuvo que alejarse de las redes sociales durante unos días, sin embargo, en cuanto retomó su actividad en plataformas digitales pidió un alto a los ataques en su contra y fue muy clara al señalar que nunca le haría daño a su amiga, además, en otras publicaciones señaló que ya se está asesorando legalmente para enfrentar las calumnias en su contra, además, aseguró que dejará que el tiempo haga lo suyo y mencionó que sus detractores le ofrecerán disculpas una vez que salga a la luz toda la verdad.

¿En verdad me lo merezco? No puedo más. Jamás le haría daño a la persona que estuvo conmigo en todo momento”, fue uno de los textos difundidos por Vivian de la Torre a través de su perfil oficial de Facebook.