Bienestar mandar URGENTE AVISO: ¿qué estudiantes no recibirán su beca en julio y agosto?

A través de sus redes sociales, el Banco del Bienestar emitió un aviso urgente para los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y las Becas Benito Juárez, esto de cara al próximo período vacacional que está por comenzar para los alumnos de todos los niveles educativos. Y es que las autoridades han recordado que habrá dos meses en los que no se realizarán depósitos, por lo que se pide a los alumnos estar preparados.

De acuerdo con lo explicado por la Secretaría del Bienestar, las becas que se ofrecen pretender ser un apoyo económico brindado por del Gobierno de México y dirigido a estudiantes de educación básica, media superior y superior que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Estas becas tienen como objetivo principal ayudar a los estudiantes a continuar y concluir sus estudios, promoviendo el acceso a una educación de calidad.

Sin embargo, para los meses de julio y agosto del presente año, la Secretaría del Bienestar ha anunciado que habrá un cambio y que miles de estudiantes se quedarán sin recibir este valioso apoyo social, esto debido a un cambio en el programa, el cual se deriva de las vacaciones de verano. Aquí te contamos de qué se trata.

Bienestar avisa que no habrá pago de becas en julio y agosto

?? En julio y agosto no habrá pago de becas por vacaciones.

De acuerdo con lo dicho por la Secretaría del Bienestar, durante los meses de julio y agosto los estudiantes no recibirán su apoyo económico. Aunque el programa establece una serie de pagos, esta etapa del año queda fuera por ser periodo vacacional. Esto también estaría indicado claramente las reglas de dichos programas sociales, los cuales están enfocados en apoyar a estudiantes de familias con bajos recursos.

De acuerdo con la información oficial, el calendario de pagos considera varios períodos a lo largo del año, pero se hace una pausa en verano. Esto significa que, sin importar el nivel educativo o la situación particular del beneficiario, no se hará ningún depósito en esos dos meses. La medida aplica para todos los participantes de las becas: Rita Cetina, Media Superior y Superior sin excepción.

¿Por qué no hay pagos de becas en julio y agosto?

Pese a que muchos beneficiarios suelen preguntarse por qué no reciben su pago en verano, la respuesta es sencilla y ya ha sido anunciada por la Secretaría del Bienestar, la cual ha recalcado que durante julio y agosto las escuelas están cerradas y, dado que las becas están enfocadas en apoyar la permanencia en el sistema educativo, no se entrega cuando no hay clases. Esto evita malentendidos y permite una mejor organización del programa.

Es importante estar atentos a los calendarios oficiales que publica el gobierno, ya que ahí se detallan las fechas exactas de pago. De igual manera, a través de la Secretaría del Bienestar se comparte información sobre nuevos registros, requisitos y más, todo relacionado a las becas para los distintos niveles de educación.