Así se encontró la cámara oculta en un baño de niñas en una escuela de Nayarit

Un hecho que ha causado conmoción e indignación entre padres de familia y la comunidad educativa de La Peñita de Jaltemba, Nayarit, fue confirmado por autoridades estatales: una cámara oculta fue descubierta dentro del baño de una escuela privada de esa localidad, ubicada en el municipio de Compostela.

El hallazgo fue realizado por una alumna, quien detectó el dispositivo escondido en el marco de un espejo en el sanitario. La menor avisó a personal docente, que de inmediato confirmó la presencia del equipo y dio aviso a las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) informó que la denuncia formal fue presentada el pasado viernes 23 de mayo, y desde entonces se han desplegado diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones recientes, destaca la ejecución de una orden de cateo, autorizada por un juez de control, en un inmueble vinculado a una persona posiblemente relacionada con los hechos.

Este fue el dispositivo que se encontró en el inmueble ubicado en Nayarit. FOTO: Especial.

La Fiscalía sigue el rastro de un sospechoso de haber puesto la cámara en el baño

Durante la diligencia, personal de la Fiscalía aseguró varios dispositivos electrónicos, los cuales ya están siendo analizados por peritos especializados. Estos elementos serán integrados a la carpeta de investigación como posibles datos de prueba.

Además, se llevó a cabo una reunión entre la Fiscalía, directivos del plantel, el propietario de la escuela y un docente, con el objetivo de informar de manera directa los avances del caso y garantizar transparencia en el proceso. La Fiscalía aclaró que la persona señalada por los hechos no ha sido localizada ni se encuentra detenida, pero que se continúa trabajando para dar con su paradero.

“La Fiscalía de Nayarit reitera su compromiso de actuar con responsabilidad, firmeza y respeto a la ley, evitando cualquier forma de revictimización”, señaló el organismo en un comunicado. La institución también enfatizó que, desde el primer momento, se ha priorizado el interés superior de niñas, niños y adolescentes involucrados.

Myrna Manjarrez, secretaria de Educación en Nayarit dio a conocer que no ha recibido ninguna denuncia al respecto. FOTO: Chary Cambero.

Secretaría de Educación no ha recibido denuncias por la cámara en el baño

Sobre este caso, la secretaria de Educación en el estado, Myrna Manjarrez, declaró que aún no ha recibido una denuncia directa ante su dependencia, pero hizo un llamado a la comunidad escolar a acercarse y presentar formalmente sus quejas para iniciar una investigación desde el ámbito educativo.

“Hasta la fecha no me han informado, pero yo tengo las puertas abiertas. Vamos a hacer las investigaciones necesarias. No conviene tener este tipo de cámaras dentro de los sanitarios. Se pueden tener afuera para saber quién entra o sale, pero dentro no, porque niñas, niños, jóvenes y adolescentes tienen sus derechos”, afirmó.

La investigación continúa y se espera que en los próximos días se den a conocer avances conforme al proceso judicial. Mientras tanto, padres de familia exigen justicia y sanciones ejemplares para quien o quienes resulten responsables de este acto que atenta contra la integridad y privacidad de menores de edad.