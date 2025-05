PAN en el Senado llama a sus dirigentes a no acudir a votar durante elecciones judiciales

La Comisión Permanente Nacional del PAN instruyó a sus liderazgos y cualquiera que ocupe cargos de dirigencia en el partido, a no acudir a las urnas en la elección judicial del primer domingo de junio. En conferencia de prensa en el Senado, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya declaró que la Comisión Permanente de albiazul acordó que todas y todos los que ocupan cargos de dirigencia en el partido, no acudan a votar en la elección judicial.

“La Comisión Permanente nacional ha hecho un llamado a todas y a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y no salir a votar este domingo en esa elección fraudulenta”, indicó.

Sin embargo, la dirigencia nacional panista no llegó a acuerdos para sumarse al llamado a la ciudadanía a no votar en la elección judicial.

Panistas buscan que su militancia no acuda a las casillas

FOTO: Cuartoscuro

Panistas se niegan a acudir al "vulgar fraude" electoral

“Expresar nuestro respeto a la ciudadanas y a los ciudadanos, quienes de manera libre decidirán si participan o no participan, pero mi posición personal es que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, voy a hacer parte de este atraco, no acudiré a ese vulgar, fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo, es gravísimo lo que va ocurrir, este domingo termina la República como la conocíamos”, indicó.

En la conferencia de prensa diversos panistas tampoco se sumaron a hacer un llamado a la ciudadanía a no votar en la elección.

Sin embargo, la senadora Lilly Téllez sí tomó la palabra para lanzar un llamado a la población a no votar y dejar solos a Morena en la elección judicial.

“Se los digo con toda claridad, háganse sentir, grítenle a Morena que no nos hacen tontos. La forma de gritar es no acudir a votar, hay que dejarlos solos. Está muy asustada la presidente Sheinbaum por eso, esta semana, la presidente Sheinbaum hizo dos cosas, una fue publicar encuestas de popularidad para tratar de convencer de que a ella los mexicanos le aprueban todo, pero lo hizo porque está muy asustada”, enfatizó.

