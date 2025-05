"No, no los hemos encontrado", señala el fiscal Rosendo Gómez Piedra sobre los 43 normalistas desaparecidos

El titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, afirmó que los 43 normalistas desaparecidos no han sido encontrados, pero los procesos de investigación siguen por parte de las autoridades federales. En una breve entrevista a las afueras de Palacio Nacional, Gómez Piedra dijo que los procesos judiciales no se detienen.

“(¿Hay algún avance a partir la apertura de la ex magistrada?, se le preguntó) Los avances son esos, ahora si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, los procesos no se detienen, ni las investigaciones tan poco”, señaló.