Graban enorme OVNI en un cerro de NL: “Estoy en mi carro y de repente salió eso”

El avistamiento de un inmenso Objeto Volador No Identificado (OVNI) en el Cerro de las Mitras en Nuevo León se volvió tendencia en redes sociales debido al inmenso tamaño que muestra la aparente nave discoidal que enciende y apaga sus luces de manera intermitente.

El hecho habría sucedido a las 5:00 de la madrugada de acuerdo a lo narrado por la mujer que hizo el video, en el cerro ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, en el video de 35 segundos de duración compartido por la cuenta de TikTok ovnismonterrey.

“No sé que sea chicos”, relata la joven que grabó el video.

Se ve como las luces del OVNI que tiene alrededor se encienden y apagan intermitentemente Foto: TikTok ovnismonterrey

Avistamiento de un enorme OVNI en NL sacude las redes: VIDEO

En las imágenes se observa como a lo lejos se encontraría el Cerro de las Mitras, y arriba de él algo estaría sobrevolando. Se observa que el OVNI aparentemente es lo que los expertos llaman “nave discoidal” que se refiere a las naves que tiene forma de disco.

“Estoy en mi carro y de repente salió eso”, relata la joven que grabó el video.

Se ve como las luces del OVNI que tiene alrededor se encienden y apagan intermitentemente, la mujer relata que se encuentra en su coche afuera de su domicilio y que son las 5:00 horas, cuando termina la grabación el OVNI ya ha apagado sus luces y no se ve nada en el horizonte.

“Desde niña veo esas naves en el Cerro de las Mitras”, “yo vi uno tan cerca que pensé que me iba a llevar”, “no son malo si no ya estaríamos fritos”, “yo tengo el mismo grabado pero de otro ángulo”, “en el Cerro de la Silla se observan varios”, “si me llevan lo tomare como rescate y no como secuestro”; son algunos de los comentarios de los internautas.