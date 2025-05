"Estamos llamando al diálogo", dice Sheinbaum a la CNTE

Con 11 días de la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que está abierto el diálogo.

En la Mañanera de este 27 de mayo, la mandataria mexicana recordó que el 8 de mayo estaba pactada una reunión entre ella y el magisterio; sin embargo no llegaron. Por ahora, enfatizó, se les ha hecho un llamado por escrito para que haya un diálogo.

“Ayer la Secretaría de Gobernación les envió un un oficio para que quede constancia de qué estamos llamando al diálogo, ya lo tienen por escrito, tienen que tomar la decisión de si van a dialogar o no porque si deciden no dialogar, pues porque si lo que están pidiendo es ya no pues yo ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la gente les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita.