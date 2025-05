Claudia Sheinbaum busca diálogo entre maestros de la CNTE y la secretaría de Gobernación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el gobierno está abierto el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para este miércoles, aunque no encabezará las negociaciones.

En la conferencia de prensa matutina, confío en que el magisterio disidente no interfiera en la jornada electoral del 1 de junio, ayer ellos comentaron que no quieren boicotear la elección, espero que sea así realmente”

“Hago un llamado al diálogo a la CNTE, a que tiene la oportunidad de sentarse el miércoles con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación Pública, el director del ISSSTE, la secretaria de Hacienda para avanzar, ese es el llamado que nosotros estamos Haciendo”, recalcó. Noticias Relacionadas Detectan a 38 por ciento de alumnos con diabetes en escuelas mexicanas

“Y también como lo he dicho, no tiene nada que ver la elección al poder judicial con demandas, ese es el llamado, afirmó.

La presidenta dijo que todos los días ha estado abierta la mesa del diálogo, “ayer lo que se hizo fue mandar un oficio para que no quede la menor duda de a qué hora y en qué lugar se está proponiendo la mesa de diálogo” .

Presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy 27 de mayo. Foto: Cuartoscuro

—-¿Sería con usted?, se le cuestionó.

—No, con el secretario de Educación Pública, la secretaria de Gobernación, el equipo de la Secretaría de Hacienda y el director del ISSTE, remarcó.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que la CNTE comentó este lunes que no va a sabotear la jornada electoral del próximo domingo.

—¿Saber si el gobierno está prevenido en el caso de que los maestros del CNTE decidan sabotear algunas de las casillas?, se le cuestionó.

—Esperemos que no, acotó.

La presidenta aclaró que en su gobierno no se reprimirá ninguna manifestación, “ayer ellos comentaron que no quieren boicotear la elección, espero que sea así realmente”.

—-Por lo que hace a los profesores que no han ido a las aulas, en este contexto ¿qué va a pasar con su pago,? ¿está pensado no pagarles?, se le planteó.

—Ya vamos a ver, ya vamos a ver, nosotros esperamos que se pueda resolver pronto, ahí está la mesa de diálogo para el miércoles, entonces vamos a esperar, en algunos estados no han recibido su apoyo, y en otros sí, ya se puede informar, yo no quisiera hablar de este tema en particular, que se pueda dar la información, lo que nos tenemos que concentrar es que se sienten a la mesa de diálogo que está puesta desde el primer momento, dijo.

Sheinbaum llama al diálogo

Con 11 días de la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que está abierto el diálogo.

En la Mañanera de este 27 de mayo, la mandataria mexicana recordó que el 8 de mayo estaba pactada una reunión entre ella y el magisterio; sin embargo no llegaron. Por ahora, enfatizó, se les ha hecho un llamado por escrito para que haya un diálogo.

“Ayer la Secretaría de Gobernación les envió un un oficio para que quede constancia de qué estamos llamando al diálogo, ya lo tienen por escrito, tienen que tomar la decisión de si van a dialogar o no porque si deciden no dialogar, pues porque si lo que están pidiendo es ya no pues yo ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la gente les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita.

La CNTE afuera de la SEP. Foto: Cuartoscuro

Se busca llegar a acuerdos, dice Sheinbaum

La presidenta de México dijo que el objetivo es llegar a acuerdos mediante el diálogo; sin embargo, los integrantes de la CNTE decidieron no acudir a la reunión.