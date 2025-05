Caso Valeria Márquez: “Erika le disparó 3 veces seguiditas”, asegura testigo | VIDEO

A 15 días del asesinato de Valeria Márquez salió a la luz una la declaración de una mujer que asegura haber presenciado muy de cerca cómo es que ocurrió este mediático crimen y señaló directamente a Erika, la empleada de la estética donde sucedieron los hechos, como la autora material del ataque armado contra la influencer, empresaria y modelo, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Esta fuerte declaración fue realizada por una mujer que utilizó el seudónimo de “Paola” durante una entrevista que le concedió al periodista de investigación, Fabián Pasos, quien es mejor conocido como “Mafian” y durante la charla, la mujer señaló que presenció el ataque armado contra Valeria Márquez debido a que estaba viendo la lista de servicios, precios y horarios colocada en uno de los cristales del local, esto después de haber recogido unos documentos en la plaza comercial donde ocurrió este crimen.

Valeria Márquez fue asesinada al interior de su estética. Foto: IG: v___marquez / blossom.beauty.ig

Según las declaraciones de “Paola”, el crimen de Valeria Márquez ocurrió justo en el momento en el que al local llegó un repartidor, el cual, apenas se disponía a sacar de su mochila un paquete que era para la influencer, tal y como ella mismo lo detalló durante su transmisión en vivo, sin embargo, el joven no alcanzó a sacar nada debido a que en este momento la joven modelo recibió al menos tres balazos y fue aquí donde la mujer que emitió su declaración no titubeó al señalar a Erika, la empleada de Valeria, como la autora del crimen.

“Me acerqué y estaba viendo los horarios ahí en un vidrio que tienen ahí en la entrada, en eso llegó el repartidor y le preguntó si era Valeria, ella le dice que sí, yo voltee, entonces el repartidor estaba sacando algo de la mochila que llevaba, la puerta estaba entreabierta y Erika estaba sentada a su derecha de ella, yo creo a un metro o metro y medio, no había nadie más, más que ellas, dos, el muchacho y yo que estaba viendo ahí, pero en eso Erika sacó la pistola y le disparo a esta Valeria, le disparó tres veces seguiditas, hubo un cuarto balazo, pero ya no vi eso, yo ya estaba para irme, el repartidor salió corriendo asustado, yo también me fui, me asusté”, explicó la señora “Paola”.

Cabe destacar que, esta declaración realizada por “Paola” solo fue para el canal de YouTube de “Mafian”, sin embargo, señaló que tiene toda la intención de acudir ante la Fiscalía de Jalisco para declarar formalmente sobre el asesinato de Valeria Márquez, sin embargo, mencionó que lo hará a través de un notario público debido a que teme por su seguridad.

Erika está colaborando con las autoridades

Jazmín Escamilla, abogada de Erika, ha defendido en distintas ocasiones la inocencia de la joven estilista, además, ha señalado que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y también ha pedido un alto a los ataques digitales pues la joven se ha convertido en blanco de amenazas y múltiples agresiones debido a su supuesta responsabilidad en este mediático asesinato.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que ya se tienen tres principales líneas de investigación obtenidas gracias a distintas entrevistas realizadas al círculo cercano de Valeria Márquez, no obstante, todavía no hay personas detenidas y se informó que no hay nadie directamente señalado por este asesinato, por lo que las investigaciones se mantienen activas.