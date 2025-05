Captan a mujer confrontando y sometiendo a hombres tras acoso en transporte de Nuevo León | VIDEO

Un videoclip en redes sociales se hizo viral la tarde de este martes 27 de mayo luego de que una mujer arriba de un camión de transporte público confrontara a un hombre que presuntamente la venía acosando. Las imágenes se han vuelto populares en plataformas como TikTok.

En las imágenes, con duración de aproximadamente 20 segundos, se observa a una mujer en medio de los pasajeros arremetiendo contra un hombre que presuntamente la acosó durante el trayecto. Los primeros reportes apuntan a que el acto ocurrió en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Durante el clip se escucha a la mujer pidiendo respeto al hombre y que no realizara dichas acciones dentro de la unidad donde viajaban personas mayores de la tercera de edad, así como infancias. Durante toda la acción ninguna persona intervino pese a los gritos y golpes.

¿Qué pasó? Una usuaria de TikTok identificada como Cecilia dijo ser la mujer del video y narró cómo el hombre durante todo el trayecto le venía haciendo tocamientos y mediante su celular le estuvo mostrando contenido sexual, lo que provocó su furia y por ende su reacción.

"Me iba arrimando su mugrero y no quize hacer bronca, pero fue media hora en el camino y no dejaba de arrimarse y ya al último empezo abrir su cel con fotos, luego como yo traía lentes el señor me miraba para ver si yo estaba observando", escribió la usuaria en la plataforma de TikTok