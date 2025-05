Banco del Bienestar manda AVISO a los adultos mayores que no han retirado su pago en el mes de mayo

Esta semana concluyen los depósitos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. El pago empezó a efectuarse desde el pasado 7 y concluirá el próximo 30 de mayo. Según las autoridades, este bimestre se beneficiarán más de 15 millones 900 mil personas en todo el país, mediante una inversión de 88 mil 477.6 millones de pesos. Ahora, ante la última semana de pagos, el Banco del Bienestar ha mandado un aviso para las y los beneficiarios.

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es un programa que otorga un depósito de seis mil pesos cada dos meses, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Actualmente, correspondiente al bimestre de mayo-junio, muchas personas ya han recibido su pago y otras lo harán en los próximos días, según el calendario oficial que organiza las fechas por orden alfabético del apellido.

No obstante, a menudo surgen dudas entre los beneficiarios sobre qué ocurre si no se retira todo el dinero de la tarjeta. Al respecto, el Banco del Bienestar ha emitido un aviso, asegurando que no existe ningún riesgo si una persona decide dejar su dinero guardado en la tarjeta. Los fondos depositados permanecerán disponibles sin vencimiento ni penalización. Es decir, el saldo no desaparece ni se revierte si no se utiliza durante un tiempo determinado.

¿Hay consecuencias si no se retira el dinero?

El dinero se puede retirar en los cajeros del Banco del Bienestar. Foto: cuartoscuro.

Sin embargo, aunque no hay consecuencias inmediatas por no retirar el dinero, se recomienda hacer algún movimiento en la cuenta al menos una vez cada dos bimestres. Esto es una forma de mantener la cuenta activa y evitar posibles bloqueos por inactividad prolongada. La sugerencia no es obligatoria, pero sí útil para prevenir problemas en el futuro, especialmente si hay actualizaciones o cambios en los programas sociales.

Además, en periodos como las vedas electorales, cuando la entrega de apoyos se suspende temporalmente, es importante saber que el dinero ya depositado no se pierde. En esos casos, los beneficiarios pueden estar tranquilos, ya que el saldo en la tarjeta se mantiene intacto y disponible para cuando decidan utilizarlo. Además, el Banco del Bienestar ha insistido en que nadie será penalizado por no hacer uso inmediato del dinero recibido.

¿Dónde se puede retirar dinero de la Pensión del Bienestar?

En el #BancoDelBienestar te recordamos que puedes utilizar tu tarjetauD83DuDCB3para:



?Pagar productos y servicios

?Realizar retiros en cajeros

?Comprar en centros comerciales pic.twitter.com/SiWenVIDtu — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) April 21, 2024

Respecto a los lugares donde se puede disponer de estos recursos, la tarjeta del Bienestar ofrece varias opciones. El dinero puede retirarse sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar. También es posible hacer retiros en otros bancos o tiendas de autoservicio, aunque en estos casos puede aplicarse una comisión por el servicio. Por eso, siempre es buena idea revisar si el lugar donde se va a hacer el retiro cobra alguna tarifa adicional.

Además de retirar efectivo, los beneficiarios pueden utilizar su tarjeta para hacer compras directamente en comercios o por internet. Esta funcionalidad brinda más libertad para usar el dinero como cada persona lo necesite. Aunque sí es importante que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos y que resguarden bien su tarjeta, ya que, en caso de pérdida o robo, es necesario acudir lo antes posible a una sucursal o comunicarse con la línea de atención para evitar el uso indebido de los fondos.