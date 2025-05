Universidades firman declaratoria nacional de compromiso climático

Este lunes, un total de 21 universidades públicas y privadas del país firmaron una declaratoria conjunta frente a la crisis climática, en la que reafirmaron su compromiso de formar a jóvenes capacitados para enfrentar retos ambientales y de utilizar la investigación científica para generar soluciones innovadoras.

En la Cumbre de Rectoras y Rectores de Universidades Mexicanas por la Acción Climática 2025, realizada en Ciudad Universitaria, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra, anunciaron la conformación de la Red Mexicana de Universidades por la Acción Climática, que permitirá coordinar capacidades académicas, científicas y comunitarias para enfrentar los efectos del cambio climático.

Además, busca fortalecer la colaboración interuniversitaria, promover buenas prácticas y consolidar la acción climática desde el ámbito educativo. Lomelí afirmó que la emergencia climática no es una amenaza futura: es una injusticia presente, y es que dijo que como suele suceder, no afecta por igual a todas las personas; los grupos más vulnerables son los primeros en sufrir sus consecuencias.

Señaló que las universidades no pueden ser neutrales ante la emergencia climática, que no es una amenaza futura sino una injusticia presente. Sostuvo que esta crisis no es un problema ambiental, sino una cuestión de justicia intergeneracional, equidad social, soberanía científica y profundización democrática.

“Nos corresponde ocupar un rol protagónico en la transformación de la realidad, impulsando cambios desde el conocimiento, la ética y la acción colectiva”, puntualizó.

Cumbre de Rectoras y Rectores de Universidades Mexicana

Créditos: UNAM

Universidades que se sumaron a la declaratoria

Añadió que la Cumbre emplaza a trazar una hoja de ruta común, establecer alianzas interuniversitarias, colaboración multinivel e incidencia territorial, revisar y actualizar sus formas de enseñar, investigar, divulgar y vincularse con la sociedad.

“No basta con estudiar el cambio climático y sus causas o efectos: debemos confrontarlo y actuar con determinación, creatividad y coherencia”, puntualizó.

Murra comentó que esta Cumbre demuestra que las universidades mexicanas, públicas y privadas, están dispuestas a trabajar con visión, innovación y corresponsabilidad frente a la crisis climática.

“Lo que hoy compartimos muestra que en nuestras instituciones ya están ocurriendo cosas extraordinarias, aunque debemos reconocer que el camino por recorrer será largo y desafiante”, aclaró.

Este enfoque integral, detalló abarca la promoción de la cultura, las artes y las humanidades como vehículos para fomentar la inclusión y el diálogo social.

Las universidades que participaron en la Cumbre forman parte de la Red y firmaron la Declaratoria Nacional son: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad de Monterrey, Universidad del Caribe, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Universidad La Salle, A.C., Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana, Tecmilenio, Universidad Veracruzana.

LA