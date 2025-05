Sin fecha de reapertura fronteriza para exportación de ganado

Hasta estos momentos no se tiene un aviso preciso de la reapertura de la frontera de los Estados Unidos para la exportación de ganado a pie, que ya tiene 15 días cerrado por la presencia del gusano barrenador en México, informó Juan González Alvarado.

El delegado en Sonora de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicó que en el estado de Sonora y en todos los municipios de la frontera norte, que son los exportadores de ganado en pie, se están tomando todas las medidas necesarias para evitar la presencia del gusano barrenador.

"Siguen las pláticas en Estados Unidos, desconocemos los parámetros o los lineamientos en general que tenga el gobierno americano, pero del gobierno federal se están presentando excelentes resultados con lo que acabamos de comenzar… no tenemos una fecha todavía, estamos trabajando en rondas de diálogo permanente".

En Sonora son mil 200 cabezas diarias que pasan por la estación cuarentenaria de Agua Prieta y otras mil 200 por Nogales, es decir, son dos mil 400 cabezas que no están pasando en estos momentos y se tienen detenidas en los ranchos sonorenses.

Juan González detalló que en el norte del país y en particular en Sonora no hay presencia del gusano barrenador, ahorita se encuentran en el sureste del país, principalmente en Veracruz y la buena noticia es que ya se desaceleró su presencia.

Foto: Gerardo Moreno Valenzuela

Desde octubre del 2024 Senasica ha inspeccionado y tratado de 150 mil animales en la frontera sur del país, es decir, cerca de 10 mil cargamentos de ganado en pie que se inspeccionan para revisar que cumplen con todos los estándares y descartar casos del gusano barrenador.

“Tenemos cercos sanitarios, porque el país se ha zonificado, está dividido en zonas, donde esto conlleva ciertos puntos especiales de verificación, se les da baños de protocolos que están muy estandarizados en el país, contamos con 10 puntos de inspección y verificación que se encuentran estratégicas en Chiapas, Campeche, tabasco y Veracruz”.

Dividen a México en tres regiones

La Sader emitió un comunicado donde informó que se dividió el país en tres regiones: La zona con presencia de esta enfermedad en los estados del sur-sureste, donde continúan las medidas de control y erradicación; la zona de amortiguamiento con las entidades libres del parásito, pero que no están acreditadas para exportar animales vivos a la Unión Americana, y la zona libre integrada por los estados acreditados, que son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas

En la zona norte de México se reforzó la vigilancia epidemiológica y se implementó un programa de inspección al 100 por ciento de los animales con la finalidad de prevenir la diseminación del gusano barrenador del ganado. Solamente en Sonora se tienen 5 puntos de verificación sanitaria interna donde se analiza a todo el ganado que pasa.