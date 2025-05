Sheinbaum reprueba llamado de la CNTE de boicotear la elección judicial: “plantean lo mismo que la derecha”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestará este lunes en el INE por la elección judicial, “están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo”.

Afirmó que en su gobierno está abierto al diálogo con el magisterio disidente y planteó que las manifestaciones sean pacíficas.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que pasaron de demandas en materia educativa a otras de tipo electoral, además de que cumplirlas “representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado Mexicano”.

—Desde la semana pasada desde que llegó la CNTE se han estado radicalizando sus actividades. En este sentido han llamado a que probablemente boicoteen la elección del Poder Judicial que se tiene para este fin de semana y en ese sentido preguntarle si ya tiene estimado algún operativo de seguridad para prevenir que ocurra este ámbito que se viole pues directamente el derecho de los ciudadanos al voto, se le cuestionó a la presidenta Sheinbaum.

—Fíjense qué curioso. De hecho hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo.

La titular del Ejecutivo Federal afirmó que la CNTE está “planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo, ahí para su análisis”.

Manifestó que, aunque están en contra de la reforma del 2007 que hizo Felipe Calderón, “regresar a una situación previa a la del 2007, en este momento, representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado Mexicano”.

Recalcó que el diálogo con la CNTE está abierto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado o la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Se está incluso revisando temas de la edad, pero no hay una posición hasta ahora en el sentido de decir, bueno, vamos a dialogar a ver qué otras opciones hay, que no sean estas, que realmente son demandas que el presupuesto público no da, que no hay recurso para ello, pero seguimos dialogando. ¿Qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial?”, dijo.