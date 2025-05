Sheinbaum llama a connacionales en EU a movilizarse de manera pacífica contra el impuesto a remesas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los hermanos migrantes que viven en Estados Unidos a movilizarse de manera pacífica en contra del impuesto que pretende imponer el gobierno estadounidense a las remesas.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo sostuvo que dicho impuesto está planteado para imponerse a todos los países; sin embargo, indicó que México es el único que no está de acuerdo con dicho planteamiento.

“Hay que decir que este impuesto es para todo el mundo, no solo para México. Somos en México los únicos que hemos estado diciendo: No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en ningún lugar del mundo, pero obviamente nuestro interés son las familias mexicanas”, dijo.